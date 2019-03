Calciomercato Juventus | tra i possibili sostituti di Allegri ci sarebbe anche Mourinho

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça : nuovo colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist. Leggi anche: Juventus Atletico Madrid streaming, ecco dove e come vedere […] More

Calciomercato Juventus - per il dopo Allegri si pensa a Deschamps : ... si pensa a Deschamps per il dopo Allegri Calciomercato Juventus, per il dopo Allegri si pensa a Deschamps L'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo sarebbe, secondo quanto ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa si fionda il Tottenham con una super offerta : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai anche se in certe occasioni si presentano ostacoli importanti da superare per acquistare gli obiettivi di Paratici. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham che sembra aver messo nel mirino Federico Chiesa, giovane e talentuosa ala della Fiorentina, pronta a spiccare il volo verso un top club europeo a fine stagione. Calciomercato Juventus: il Tottenham prepara l’offerta per Chiesa Secondo il ...

Calciomercato Juventus - fuga di talenti dal PSG : pronto il colpo di Paratici : Calciomercato Juventus – Distruzione totale in casa PSG. Dopo le voci sulla partenza di Neymar o Mbappè spunta quella su Thiago Silva. Il suo futuro sembrava dovesse essere ancora al Paris Saint-Germain ma l’ennesima cocente delusione Champions potrebbe cambiare anche il destino del brasiliano. Il centrale ex Milan è legato al club transalpino fino al […] More

Calciomercato Juventus : potrebbe arrivare anche Sergio Ramos : I destini della Juventus della prossima stagione potrebbero essere legati a quelli del prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Real Madrid. Questo strano collegamento è stato fatto dalla rivista online "Calciomercato.com" che ha evidenziato come all'Allianz Stadium di Torino, durante la partita di campionato Juventus - Udinese fosse presente anche il potente procuratore portoghese Jorge Mendes. Mendes ha avuto una parte importante ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Calciomercato Chelsea chiuso per due sessioni/ Higuain torna alla Juventus : Il Calciomercato del Chelsea rimarrà chiuso per due stagioni. È stato respinto il ricorso presentato dal club londinese al Comitato d'appello della Fifa.

Calciomercato Juventus - quattro possibili grandi colpi : tra questi ci sarebbe Chiesa : Stanno arrivando importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, è già al lavoro per la prossima sessione estiva nel corso della quale si prevedono grossi cambiamenti. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il primo colpo della Juventus in estate potrebbe essere Mathijs de Ligt, fortissimo difensore centrale di diciannove anni che milita nelle fila dell'Ajax. Paratici avrebbe ...

Calciomercato Juventus - forse pronti 140 milioni del Manchester United per Dybala : Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, nonostante questo sia un momento cruciale per il club bianconero. La Juventus deve infatti affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid (l'andata al Wanda Metropolitano è finita 2 a 0 per gli uomini di Diego Simeone). Su Dybala ci sono numerose squadre, tra le quali il Manchester United. I Red Devils hanno clamorosamente eliminato il Paris ...

Calciomercato Juventus : idea Conte-Pirlo per la panchina se Allegri dovesse andar via : La nuova Juventus potrebbe ripartire da due ex bianconeri, ovvero Antonio Conte e Andrea Pirlo. Come si legge sul quotidiano torinese "Tuttosport", infatti, l'ex tecnico del Chelsea sarebbe il preferito di Fabio Paratici per sostituire Massimiliano Allegri, allenatore che sta ricevendo numerose critiche da parte dei tifosi della Juventus. Il vice di Conte potrebbe essere Andrea Pirlo il quale, però, non ha mia avuto un'esperienza da allenatore. ...

Calciomercato Juventus - l'Inter potrebbe proporre lo scambio Dybala-Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Il centravanti argentino, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, continua a lamentarsi di di un problema al ginocchio e a non volere scendere in campo. Icardi non ha ancora risolto i suoi problemi con i compagni di squadra e ha chiesto un incontro con il presidente nerazzurro Zhang, che dovrebbe svolgersi dopo il derby contro il Milan. La frattura appare ...

Calciomercato Juventus - contatto con Guardiola : Arrivano importanti novità per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero si starebbe già muovendo per trovare il successore di Massimiliano Allegri, il cui addio sembra sempre più probabile al termine della stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di Zinedine Zidane (allenatore che sarebbe molto gradito al presidente Agnelli, visto il suo passato bianconero), ma la ...

Calciomercato Juventus - Manchester United in agguato su Cancelo : Calciomercato Juventus – Dopo solo un anno in maglia bianconera Joao Cancelo potrebbe dire addio alla Juventus. Tra pochi mesi infatti il terzino portoghese, acquistato in estate dal Valencia per 40 milioni di euro a seguito di una stagione ad alti livelli e convincente in prestito all’Inter, potrebbe salutare l’undici bianconero per accasarsi al Manchester […] L'articolo Calciomercato Juventus, Manchester United in ...