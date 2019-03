' Birra dell' anno' | una trentina sul podio

Birra Peroni : nel 2018 record di produzione e riduzione delle emissioni di CO2 : Un anno da record per Birra Peroni. Nel 2018, per la prima volta nella sua storia, il birrificio italiano, nato nel 1846, ha superato quota 6 milioni di ettolitri prodotti, un aumento del 6,4% rispetto al 2017 quando la produzione si era attestata sui 5,6 milioni di ettolitri. In quattro anni, dunque, la produzione complessiva è aumentata del 19,46% a fronte di una riduzione della CO2 emessa dell’11,94%. Degli oltre 6 milioni di ettolitri ...

Dal letto del Ragnola le immagini della vergogna : qualcuno nella notte ha scaricato fusti di Birra in mezzo al torrente. FOTO

Cannabis - potremmo produrne i principi attivi dai lieviti della Birra : Un team di ricercatori ha ingegnerizzato il lievito di birra per trasformarlo in fabbriche "verdi" per i principi della Cannabis: alta qualità e basso costo

Potremmo produrre i principi attivi della cannabis dai lieviti della Birra : (foto: Ezra Fieser/Bloomberg/ Getty Images) In futuro potrebbe non esserci più bisogno di coltivare la cannabis. Il team di Jay Keasling dell’Università della California di Berkeley è riuscito a trasformare cellule di lievito di birra in microscopiche fabbriche di tetraidrocannabidiolo (Thc), Cbd (cannabidiolo) e altri cannabinoidi naturali e non. Un sistema in grado di fornire prodotti di alta qualità a basso prezzo, oltretutto nel rispetto ...

Consegnato a 7 'publican' il 'Premio delle Donne della Birra' : Roma, 21 feb. (Labitalia) - Sara Bedogni di 'Hop' di Milano, Laura Cerani di 'Hopside' di Roma, El[...]

Birra e neve : i rifugi della Val di Peio in fermento per SnowAle : Milano, 18 feb., askanews, -Meglio di una Birra ghiacciata c'è una Birra ghiacciata bevuta ad alta quota tra i monti innevati d ella Val di Peio. Con questo spirito, la Val di Sole ha lanciato '...

Consumi - la Birra infrange il muro del miliardo in Italia. I fari della finanza su quella senz'alcol : Tra variazione del gusto, ricerca di una bevanda meno 'impegnativa' e crescita esponenziale della produzione, sia in quantità che in qualità e profondità di scelta, la birra fa sempre più strada nei ...

Birra Peroni - la storia raccontata attraverso le foto dell'Ied : Roma, 15 feb., askanews, - Birra Peroni, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, ha inaugurato la mostra fotografica 'Obiettivo Impresa'. Fino al 16 marzo sarà possibile visitare ...

I nuovi trend della Birra artigianale : arrivano le Brut Ipa - le "birre-champagne" : Vengono dalla West Coast ma guardano alla Francia e all'Italia delle bollicine. Sono le birre Brut IPA, produzioni caratterizzate da una luppolatura decisa, da una spiccata secchezza e da un aspetto limpido, al punto da ricordare lo champagne e lo spumante. Così simili ai Brut da poter essere abbinate con le ostriche tenendosi sui fili dell'amaro. Ma, oltre ai pregiati molluschi, sono perfette per accompagnare cibi grassi come salumi, ...

Dopo lo sport la Birra è meglio dell’acqua! : Enrico Ciani Dopo una partita a tennis o a calcio, una lunga corsa o un’uscita in bicicletta un boccale di birra è di gran lunga migliore dell’acqua. Non è una fantasia creata dai produttori di birra per aumentare le vendite , ma bensì è stato decretato Dopo i risultati di una ricerca guidata da Manuel Garzon, docente alla facoltà di Medicina dell’università di Granada, in Spagna. Sono stati tenuti sotto controllo 25 sportivi per diversi mesi e ...

Ricetta risotto Birra e mortadella : un primo piatto dal gusto intenso e fresco : Il risotto birra e mortadella è un primo piatto appetitoso e originale, che conquista tutti con il suo sapore forte e deciso. Il gusto intenso della mortadella viene aromatizzato dalla presenza della birra, la buccia di limone crea invece un contrasto invitante, smorzando il sapore del risotto. La Ricetta viene completata da una mantecatura finale che conferisce al piatto una consistenza cremosa. Il risotto con birra e mortadella diventa così un ...

Chi è il miglior Birraio dell’anno e come sta il movimento artigianale in Italia : birraio dell’anno, la kermesse del meglio della produzione brassicola Italiana organizzata a Firenze da Fermento Birra, non rappresenta soltanto un’ottima occasione per bere bene ma permette anche di misurare la temperatura del movimento artigianale made in Italy. In questo senso il concorso che incorona il miglior birraio dell’anno appena concluso, per qualità e costanza, è solo un episodio al termine di una lunga, grande festa (scriviamolo ...

Rio Ferdinand : 'Non ricordo le vittorie a causa della Birra' : E' stato per anni una bandiera del Manchester United , club con cui ha vinto praticamente tutto, oltre a essere uno dei difensori più forti al mondo per al almeno un decennio. Rio Ferdinand , però, ha rischiato di distruggere la sua carriera ai tempi in cui era una giovane promessa del West Ham . Tutta colpa dell'alcool. "Quando ero più ...

Villa d'Adda ancora sul tetto d'Italia con Hammer : Valeriani è Birraio dell'anno 2019 : Primo due anni fa , secondo lo scorso anno , ancora primo oggi : se ancora ci fosse stato qualche dubbio circa il fatto che il brianzolo Marco Valeriani è la punta di diamante nel panorama birrario ...