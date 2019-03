Basket | quarti di Eurocup | in semifinale anche Andorra | Alba e Kazan

Basket - Champions League 2019 : i segreti del Nanterre - che affronterà la Virtus Bologna nei quarti di finale : Sarà il Nanterre ad affrontare la Segafredo Virtus Bologna nei quarti di finale di Basketball Champions League 2018-2019. Sembra un filotto francese, quello incontrato dalle V nere, perché dopo Le Mans arriva una formazione capace di evitare agli uomini di Sasha Djordjevic un nuovo scontro con il Besiktas. Del Nanterre, che ufficialmente si chiama Nanterre 92, sa qualcosa la Reyer Venezia, che ha affrontato la squadra allenata da Pascal ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari e Varese dominano il ritorno degli ottavi! Per loro ai quarti Pinar Karsikaya e Ostenda : E’ dolce la serata per la Dinamo Sassari e per Varese in FIBA Europe Cup: le due italiane superano gli ottavi di finale con un certo agio a spese rispettivamente degli olandesi dello ZZ Leiden e dei kosovari dello Z Mobile Prishtina. Andiamo a vedere in dettaglio l’andamento dei due incontri. DINAMO Sassari-ZZ LEIDEN 94-68 L’assoluto mattatore della serata è uno solo, si chiama Rayshawn Thomas e illumina il PalaSerradimigni con ...

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna nei quarti di finale! Gara mai in discussione - Le Mans travolto 81-58 : Doveva essere una notte ideale per ricordare Alberto Bucci, quella del ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, e tale è stata: al PalaDozza la Segafredo Virtus Bologna non concede nulla ai francesi di Le Mans, superati con un perentorio 81-58 e si qualifica per i quarti di finale di Basketball Champions League. Mai gli uomini di Sasha Djordjevic consentono agli ospiti di avere delle occasioni per poter vincere il doppio ...

Basket - quarti di finale EuroCup 2019 : Berlino - Kazan e Andorra raggiungono Valencia in semifinale - continua l’avventura di Michele Vitali : Serata di verdetti inappellabili per l’EuroCup 2018-2019 di Basket. Si svolte infatti nella giornata di oggi le sfide decisive per decretare il nome delle quattro semifinaliste della competizione europea, seconda per importanza soltanto all’Eurolega. Mentre Valencia era già sicura del posto avendo vinto entrambe le prime due partite contro il Rytas Vilnius e ha potuto godersi il meritato riposo, le altre tre sfide si sono decise in ...

Basket - Eurolega 2019 - 26a giornata : a Milano arriva l’Olympiacos di David Blatt - scontro vitale per fare un passo verso i quarti : La quintultima giornata di regular season per l’Eurolega 2018-2019 si avvia con ben sei squadre in lotta per tre posti che valgono i quarti di finale: Baskonia, Olimpia Milano, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Bayern Monaco. Il calendario propone, in questa settimana, proprio lo scontro diretto tra Milano e Olympiacos, una partita che all’andata vide gli uomini di Simone Pianigiani prevalere per 75-99 in quel del Pireo. ...

Basket - Champions League 2019 - ritorno ottavi di finale : la Virtus Bologna cerca i quarti contro Le Mans con la novità Djordjevic in panchina : Notte di quelle da vivere al PalaDozza di Bologna: la Virtus affronta questa sera la formazione francese del Le Mans Sarthe Basket, che è semplicemente noto solo col nome della città (o, in abbreviato, come MSB). Si riparte dall’anomalo punteggio di 74-74 scaturito dalla gara di andata all’Antares, causato dal particolare format di andata e ritorno degli ottavi di Basketball Champions League. Negli otto giorni intercorsi tra il match ...

Basket - quarti di finale EuroCup 2019 : Valencia vince a Vilnius e vola in semifinale - tutto aperto nelle altre tre sfide : Quattro sfide appassionanti quelle andate in scena oggi per la gara 2 dei quarti di finale dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Valencia è stata l’unica formazione ad assicurarsi un posto in semifinale aggiudicandosi entrambe le prime due partite. Per conoscere il nome delle altre tre squadre che si contenderanno il trofeo sarà invece necessario attendere il verdetto di gara 3, in programma martedì 13 marzo. Valencia ha avuto ragione ...

Basket femminile - EuroCup 2019 : Schio butta via l’andata dei quarti di finale - il Cukurova ringrazia e vince 75-79 : Una partita non dominata, ma comunque controllata dal Famila Schio finisce, per una serie di errori nel finale, nelle mani del Cukurova Basketbol, che vince con il punteggio di 75-79 la gara di andata dei quarti di finale di EuroCup femminile. Il Famila si è trovato in vantaggio per 73-63 a cinque minuti dalla fine, ma si è divorato tutto il vantaggio e alla fine ha dovuto cedere le armi. Per la formazione di coach Pierre vincent la nota ...

Basket - quarti di finale Eurocup 2019 : Malaga espugna Berlino - lo Unics stravince il derby russo. Vittorie di Valencia e Asvel : Tre Vittorie casalinghe ed un solo colpo in trasferta in gara 1 dei quarti di finale di Eurocup. L’unica vittoria fuori casa è quella degli spagnoli dell’Unicaja Malaga, che hanno sconfitto 91-90 i tedeschi dell’Alba Berlino al termine di una pazzesca rimonta da -17 all’intervallo e con il canestro della vittoria di Mathias Lessort, top scorer con 18 punti, arrivato a tre secondi dalla fine. Non c’è stata storia nel ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : domani si comincia con i quarti di finale. Schio e Venezia le favorite - Ragusa terza forza : comincia domani la trentaquattresima edizione della Coppa Italia di Basket femminile, che si tiene a San Martino di Lupari, all’interno del PalaLupe, abituale casa del Fila. Si torna alla formula delle Final Eight a più di 15 anni di distanza dall’ultima volta. Allora la Finale fu Schio-Venezia, e dopo un’intera generazione cestistica (o quasi) sono ancora queste le due formazioni coi favori del pronostico tra le otto che ...

LIVE Lituania-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : baltici avanti 61-51 dopo tre quarti : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone. Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise ...

LIVE Cremona-Bologna Basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 75-68 Vanoli dopo tre quarti - la Virtus cerca la rimonta : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...

Basket - Final Eight di Coppa Italia 2019 : Bologna compie l’impresa - Milano ancora eliminata ai quarti : La Virtus Bologna compie una grande impresa ed è la seconda semiFinalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Sacripanti elimina l’Olimpia Milano, battendola 86-84 al termine di un Finale di partita semplicemente pazzesco, con Bologna che per poco non si suicida e con Milano che sfiora per un nulla i supplementari ed invece esce ancora una volta ai quarti di Finale proprio come lo scorso anno contro Cantù E’ la grande ...