Barbara D’Urso accetta le scuse di Corona | che lascia lo studio VIDEO

(Di giovedì 14 marzo 2019) Fabrizioa Live – Non è la D’Urso chiede scusa aD’Urso L’atteso intervento di Fabrizioa Live Non è la D’Urso, ha visto l’ex fotografo dei Vip chiedere scusa aD’Urso dopo le frecciatine mediatiche che si sono lanciati negli anni e per aver toccato il ‘cuore di mamma’ della conduttrice. La vicenda che ha creato una frattura tra i due risale ad alcuni anni fa, quandosbattè in copertina il figlio dicon quello che sembrava uno spinello:“Il primo a sbagliare con te sono stato io. Quando si combatte bisognare fuori i figli. Ti chiedo scusa per tuo figlio”.Sono state queste le parole utilizzare a Live Non è la D’Urso da Fabrizioper chiedere scusa aD’Urso, la quale ha replicato dicendo:“Il perdono va dato sempre. Io accetto le tue ...

