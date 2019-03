Assunzioni Generali 2019 | requisiti per 1150 posti entro il 2021 Le info

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019)peril. LeIl Gruppoha annunciatonuoveil. Il pianorientra nel più ampio Country 20121 – “Partner di Vita”, presentato presso la sede principale diItalia a Mogliano Veneto (TV) durante un open day svoltosi il 5 marzo scorso.Country 21 arriva al termine di un importante piano di trasformazione, che ha prodotto semplificazione, anche attraverso la digitalizzazione, nuove capacità, innovazione ed un rinnovamento dell’offerta. Questo ha portatoa chiudere l’esercizio al 31 dicembre 2018 con oltre 23 miliardi di premi lordi (+4,5%) e con 1,6 milioni di clienti connessi.: ottimi risultati nel 2018, investimenti per 300 milioni L’ottimo risultato dello scorso anno ha incoraggiato un nuovo planning ...

MMesenasco : RT @SharingMob: Generali, nuova Rc auto per il #carsharing: ora si assicura il guidatore - TTSItalia : RT @SharingMob: Generali, nuova Rc auto per il #carsharing: ora si assicura il guidatore - paolodeluca72 : RT @SharingMob: Generali, nuova Rc auto per il #carsharing: ora si assicura il guidatore -