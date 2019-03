Aldo Grasso | Ad Alberto Angela servono meno aggettivi e meno autocompiacimento

Isola Dei Famosi - Caso Corona-Fogli/ Mediaset : Alba Parietti risponde ad Aldo Grasso : Caso Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Isola dei Famosi - Alba Parietti attacca Aldo Grasso : “Non ha capito la delicatezza del momento. I licenziamenti? Mediaset ha fatto la scelta giusta - ma io resto” : Pur avendo già espresso le sue critiche a quanto accaduto a Riccardo Fogli nella puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi, Alba Parietti è tornata sull’argomento e ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha risposto al critico del Corriere della Sera, Aldo Grasso, l’ha definita “complice” di questa vicenda perché non ha lasciato il programma: “Sul piano autoriale parlo e conto solo su ciò che dico e faccio ...

Isola dei famosi - Aldo Grasso massacra le opinioniste Parietti e D'Eusanio : 'Siete complici' : 'Porcata', 'pornografia televisiva', 'brutta pagina di televisione'. Aldo Grasso disintegra il siparietto all' Isola dei famosi in cui Fabrizio Corona ha umiliato Riccardo Fogli in diretta televisiva. ...

Al Bano Carrisi gode - anche Aldo Grasso lo incensa : "Perché il suo show è un esempio" : Non solo il successo in termini di share e i complimenti ricevuti un po' a tutte le latitudini. Al Bano Carrisi, dopo 55 passi nel sole - lo show con cui ha celebrato su Canale 5 i suoi primi 55 anni di carriera - incassa anche i complimenti di Aldo Grasso, il severissimo critico televisivo del Corr

Adrian - Aldo Grasso massacra Celentano : "Mitomania - almeno salvi le apparenze" : "C'è un po' di mitomania in questo Adrian. Un po' tanta". Aldo Grasso, sul Corriere della sera, stronca l'operazione Adrian. "Celentano è troppo avvoltolato su sé stesso per immaginare un futuro. Anche se in Adrian ci troviamo nel 2068, anche se un Potere corrotto governa con l' inganno e l' omolog