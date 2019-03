Spoiler U&D | frecciatine su Ig | Teresa Langella pubblica la canzone ' La Fine'

U&D Spoiler : Daffrè preferisce Giulia - la Nasti lo accusa - sostenendo che stia giocando : Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de "Il Vicolo delle News", la puntata è iniziata parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Le attenzioni si sono poi spostate su Andrea Zelletta e, per finire, su Angela Nasti e Giulia Cavaglià. L'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi è da poco sul trono, ma pare aver riscosso già un grande successo. In particolare, il ...

U&D - Spoiler : Gemma ha detto di no a Rocco - scontro quasi fisico tra Riccardo e David : Ieri, 6 marzo, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Protagonisti della registrazioni sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. U&D, trono over: Gemma rifiuta Rocco, i motivi Dalle anticipazioni provenienti dalla nuova registrazione di Uomini e Donne si evince che Maria De Filippi ha trasmesso la proposta da sogno che Rocco Fredella ha voluto organizzare a Gemma. ...

U&D Spoiler - Gemma e Rocco nel castello : lei lo rifiuta piangendo - si sente presa in giro : In queste ore sono trapelate alcune anticipazioni di quanto accaduto nel castello tra Gemma e Rocco di Uomini e Donne. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, Rocco Fardella ha deciso di organizzare una bellissima esterna a Gemma Galgani. L'obiettivo dell'uomo era quello di riuscire a far sì che la Galgani si lasciasse andare un po' di più. Stando a quelle che sono le anticipazioni, però, pare proprio che non ci sia riuscito ...

U&D Spoiler : Gemma Galgani avrebbe rifiutato la proposta di Rocco Fredella : A Uomini e Donne è finalmente arrivato il momento tanto atteso per Gemma Galgani, la quale dovrà prendere una decisione e scegliere la sua eventuale anima gemella. La redazione del programma ha annunciato, infatti, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo speciale, intitolato "La decisione". Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, però, la decisione di Gemma sarebbe stata negativa. La foto ufficiale: la Galgani sembra vestita ...

Spoiler U&D - Martina Sebastiani attacca Andrea Dal Corso : 'Mi ha cercata dopo la scelta' : Andrea Dal Corso è salito alla ribalta del gossip italiano per essere stato corteggiatore di Mara Fassone prima e Teresa Langella poi. Ma anche per essere stato tentatore di Martina Sebastiani a Temptation Island. La ragazza, all'epoca fidanzata, era letteralmente crollata sotto il colpi del savoir-faire del ragazzo originario di Mirano. Qualche settimana fa, a Uomini e Donne, è andata in onda una delle scelte più discusse della storia del ...

U&D Spoiler : Natalia Paragoni 'paparazzata' con il tronista Andrea (RUMORS) : A Uomini e Donne è arrivato il momento di una nuova scelta, quella del tronista Ivan Gonzalez. Domani sabato 1 marzo, infatti, andrà probabilmente in onda la puntata speciale dedicata alla scelta, nella quale potrebbe trovare spazio anche il lieto fine del giovane Luigi Mastroianni. Nella nuova puntata speciale dedicata al trono classico il tronista spagnolo porterà a termine la sua avventura all'interno del programma e lo farà rivelando il nome ...

Spoiler U&D : dopo il no di Gonzalez - Natalia in esterna con Andrea Zelletta (RUMORS) : Il percorso di Natalia Paragoni a Uomini e Donne sembra non essere finito con la mancata scelta di Ivan Gonzalez. Stando a quello che riporta il 'Vicolo delle News' in queste ore, pare che la ragazza sia già tornata a corteggiare l'altro protagonista del Trono Classico che si contendeva il suo cuore con lo spagnolo. Alcune fan, infatti, hanno paparazzato la giovane al parco dell'Eur in compagnia di Andrea Zelletta; quest'esterna, che andrà in ...

U&D Spoiler : Luigi Mastroianni avrebbe scelto Irene che gli avrebbe detto si : Ieri sera si è registrata la tanto attesa puntata della scelta di Luigi Mastroianni nel Castello di Uomini e Donne, in cui il tronista, ex di Sara Affi Fella, doveva scegliere tra Valentina e Irene. Nonostante quest'anno la conduttrice Maria De Filippi abbia cercato di fare le cose per bene, in modo tale che non ci fosse nessuna anticipazione, c'è sempre qualcuno che viene a sapere le cose e spiffera tutto in giro. Infatti, secondo le ultime ...