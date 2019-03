Spoiler La Porta Rossa questa sera | Cagliostro indaga ancora sulla Confraternita

La porta rossa il finale - Spoiler : Jonas interrogato dalla polizia dopo l'omicidio : La seconda stagione de La porta rossa è sempre più vicina all'epilogo. Mancano, infatti, quattro episodi al termine della stagione quando il commissario Cagliostro dovrà decidere se attraversare la 'porta rossa'. Mercoledì 20 marzo andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio. Già circolano in rete le prime anticipazioni che riguardano Jonas, interrogato dalla polizia sul suo coinvolgimento con Rambelli, e Vanessa, di cui sono sempre ...

La porta rossa 2 - Spoiler episodi 11-12 : Vanessa si caccia nei guai : Mercoledì 20 marzo va in onda su Rai due l'appuntamento finale con la serie televisiva 'La porta rossa' giunta alla sua seconda stagione che vede come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. I due protagonisti della fiction si sono confermati come una delle coppie più amate e apprezzate della televisione per la capacità di confermare nel corso degli anni l'apprezzamento del pubblico. Gli spoiler dell'undicesimo episodio della sesta ...

Spoiler La porta rossa - quinto appuntamento : Vanessa continua a frequentare Federico : Dopo la messa in onda dei primi quattro appuntamenti, mercoledì 13 marzo verrà trasmessa la quinta puntata de 'La porta rossa 2'. Il commissario Cagliostro si trova alle prese con nuove indagini per risolvere alcune vicende che lo preoccupano. Gli Spoiler del nono episodio del quinto appuntamento, in onda sul piccolo schermo mercoledì 13 marzo, fanno notare che Vanessa e Federico continueranno la loro frequentazione. Il rapporto tra i due medium ...

La porta rossa 2 - Spoiler del 13 marzo : Cagliostro pedina gli esponenti della Fenice : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della serie televisiva 'La porta rossa 2'. Le anticipazioni del primo episodio della quinta puntata svelano che proseguirà la frequentazione tra Vanessa e Federico, nonostante gli alti e bassi nel rapporto tra i due innamorati dovuti ai sospetti della Rosic. Quest'ultima ritiene che Federico non l'abbia messa al corrente di tutti i suoi segreti: la donna ...

Spoiler La porta rossa : la Mayer sa chi c'è dietro l'assoluzione di Rambelli : Mercoledì 13 marzo va in onda sul piccolo schermo il quinto appuntamento con la serie televisiva, ispirata alla penna di Alberto Lucarelli, 'La porta rossa' che vede la presenza di attori di grande esperienza. La fiction ha aperto le danze il 13 febbraio e si sta dimostrando capace di seguire il successo della precedente stagione. Le anticipazioni della quinta serata svelano che comincerà a incrinarsi il rapporto tra Vanessa e il commissario, ...

Upas - Spoiler prossima settimana : Adele si accorge dello strano comportamento del marito : Le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai Tre 'Un posto al sole' hanno la capacità di ottenere il gradimento dei milioni di telespettatori italiani curiosi di venire a conoscenza di nuovi cambiamenti. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 11 fino a venerdì 15 marzo fanno notare che Raffaele ritroverà un rapporto sereno con Diego che chiederà dei consigli al genitore. Il portiere è preoccupato per la situazione ...

La porta rossa 2 - Spoiler quarta puntata : Jonas sostenuto da Silvia : Prosegue il successo della serie televisiva 'La porta rossa 2', con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Mercoledì 6 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler della quarta puntata de La porta rossa 2 svelano che Patrizia Durante verrà a conoscenza del segreto di Vanessa, capace d’interagire con le persone defunte. La giovane donna sarà ...

La porta rossa 2 - Spoiler del 6 marzo : Stella consegna ad Anna un biglietto di Piras : Mercoledì 6 marzo andrà in onda su Rai 2 sul piccolo schermo il quarto appuntamento con la serie televisiva 'La porta rossa 2'. La coppia formata da Lino Guanciale e Gabriella Pession continua ad ottenere un grande successo, e la sintonia dei due attori li ha portati a realizzare un progetto interessante a teatro con la commedia 'After Miss Julie'. Gli spoiler del settimo episodio svelano che Cagliostro dovrà continuare delle indagini per ...

Spoiler La porta rossa - episodi 5 e 6 : Piras si suicida : Mercoledì 27 febbraio verrà trasmesso su Rai 2 il terzo appuntamento della serie televisiva 'La porta rossa 2', che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e la bella Gabriella Pession. La fiction sta ottenendo un buon successo per ciò che concerne gli ascolti. Per quel che riguarda invece le trame, nelle scorse puntate Vanessa ha spiegato alla magistratura di avere il dono di parlare con i defunti e dunque anche con il commissario ...