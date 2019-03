Salvini:sbarchi migranti calati del 95%

Da giugno a dicembre 2018, glidisono diminuiti dell'83% sull'anno precedente, "un trend in crescita nel 2019: sono sbarcati 335immigrati contro i 5.938 dello stesso periodo 2018,un calo del 95%".Così il ministro dell'Internoalla Camera Dei 130'foreign fighters' italiani in Siria e Iraq, 11 sono rientrati:"3 sono in carcere,8 a piede libero,seguiti minuto per minuto",spiega."Attenzionati" i luoghi di culto islamici, "pensiamo a norme per disciplinare attività e finanziamenti delle moschee".(Di mercoledì 13 marzo 2019)

matteosalvinimi : #Salvini: rimpatri? Entro quest'anno apriremo 6 nuovi centri di espulsione. Stiamo facendo inoltre accordi con i Pa… - matteosalvinimi : #Salvini: sbarchi bloccati, dopo anni di chiacchiere ieri la Camera ha approvato il sacrosanto diritto alla legitti… - Linkiesta : Il decreto #Carige è uguale a quello #Mps. Il #redditodicittadinanza è il Rei con qualche soldo in più. #Quota100 è… -