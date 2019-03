Roma | in manette 3 persone che rapinarono con mazza baseball supermercato

Roma : abitazione come magazzino droga - in manette 28enne : Roma – Tenuto d’occhio da un po’ di tempo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, convinti che fosse un pusher che riforniva la zona, sono riusciti a scovare la sua abitazione, nonche’ base di spaccio. Intenzionati a mettere fine all’attivita’ illecita dell’uomo, gli agenti hanno deciso di fargli visita per un controllo. Nella camera da letto gli investigatori hanno rinvenuto 9 ...

Roma : borseggiatori prendono di mira turisti - 6 persone in manette : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati ai danni dei tanti turisti che affollano il centro storico della Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma centro hanno arrestato sei borseggiatori in poche ore. A Fontana di Trevi, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato tre cittadini cileni, un uomo di 31 anni e due donne di 33 e 64 anni, che avevano derubato una ...

Roma : a Trastevere 3 persone in manette a seguito controlli antidroga : Roma – Nell’ambito dei controlli di Polizia nel quartiere “Trastevere”, particolarmente interessato al fenomeno della “movida”, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonche’ i controlli amministrativi agli esercizi pubblici dediti alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Gli agenti del Commissariato Trastevere- diretto da Fabrizio ...

Roma : vuol cedere droga a Carabinieri in abiti civili - in manette 23enne : Roma – Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 23enne del Gambia, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha avvicinato i militari, che transitavano in abiti civili in piazza dei Cinquecento, e ha offerto loro una dose di marijuana. Incredulo, e’ stato fermato e perquisito: nelle sue tasche nascondeva altre dosi della stessa sostanza e ...

Roma : trovato in possesso 26 grammi cocaina - in manette 30enne : Roma – Questa mattina, nel corso di alcuni controlli della circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30enne Romano, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato notato dai militari muoversi con fare sospetto, nei pressi di un auto in sosta. Fermato per un controllo, e’ apparso molto agitato e nervoso, motivo che ...

Roma : uomo ubriaco aggredisce la compagna - in manette 44enne : Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano hanno arrestato un cittadino romeno, di 44 anni, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, ubriaco ed al culmine dell’ennesimo litigio scoppiato per futili motivi all’interno delle mura domestiche, ha aggredito la compagna. E’ stata proprio la vittima a chiamare i Carabinieri, dopo essere riuscita ad allontanarsi dall’abitazione, per sfuggire ad ...

Roma : violenze su moglie e figli - in manette 37enne : Roma – I Carabinieri della Stazione di Nerola hanno arrestato un cittadino marocchino, 37enne, da tempo residente a Montorio e gia’ noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Allertati da una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nel centro storico, dove hanno soccorso la moglie e i due figli, rispettivamente di 7 e 6 anni. La donna e i due bambini, ...

Roma : ampia operazione antidroga al Quartaccio - 20 persone in manette : Roma – Questa mattina gli investigatori del Commissariato Primavalle, coadiuvati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con l’ausilio di un elicottero della Polizia, hanno eseguito, nella borgata ‘Quartaccio’, 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione ...

Roma : prova ‘truffa dello specchietto’ ma viene sorpreso - 29enne in manette : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne Romano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha aggredito i militari intervenuti mentre cercava di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. Il ragazzo, in via della Camilluccia, alla guida della propria autovettura ha costretto l’uomo ad accostare sorpassandolo e tagliandogli piu’ ...

Roma : gettano via droga alla vista dei Carabinieri - in manette 2 spacciatori : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno arrestato due pusher Romani, un 16enne e un 40enne entrambi con precedenti, sorpresi durante un controllo scattato in via Cittanova d’Istria, zona Villa Gordiani, in possesso di un panetto di hashish di circa 100 gr. I due, alla vista della pattuglia dell’Arma, hanno tentato di disfarsi della droga gettandola a terra, ma il panetto e’ stato recuperato e i due soci ...

Roma : commise 3 rapine tra Appia e Centocelle - in manette 35enne : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto, Lucia Lotti – nei confronti di un 35enne di origini bosniache, con precedenti, con dimora ...

Roma - in manette militare dell'esercito Italiano : abusava della figlia 15enne : ' Tali soggetti non sono degni di indossare l'uniforme ', così si conclude la nota pubblicata dall' Esercito sui provvedimenti che hanno iniziato a prendere contro il militare di 45 anni , residente ...

Roma : trovato con droga nella valigia - in manette 34enne : Roma – Un altro corriere di droga e’ stato bloccato, nel pomeriggio di ieri, a seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’area dell’autostazione Tibus. A finire in manette e’ stato un cittadino nigeriano di 34 anni, residente nella provincia di Perugia ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in largo Guido Mazzoni, dove stava ...

Roma : operazione antidroga a Termini - una persona in manette : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio, impegnati nei consueti servizi di osservazione e controllo svolti nello scalo di Roma Termini ai fini della prevenzione e repressione dei reati commessi nell’ambito ferroviario, lo scorso sabato hanno individuato ed arrestato una persona extracomunitaria che trasportava un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti che venivano ...