Redmi Note 7 è disponibile in Cina con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione | mentre

Xiaomi Redmi Note 7 : uscita - prezzo e scheda tecnica : Xiaomi ha annunciato l'arrivo in Italia di Redmi Note 7, l'ultimo smartphone di una delle serie più vendute del brand cinese e che punta a fare man bassa nella fascia di costo inferiore ai 200 euro. Questo perché, come da tradizione Xiaomi, i cinesi sono riusciti a inserire alcune caratteristiche tecniche introvabili sugli altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo, soprattutto in termini di display e fotocamere. Frontalmente c'è uno ...

Redmi Note 7, il nuovo campione della fascia media, sta ricevendo proprio in queste ore il suo primo aggiornamento software in Italia.

Abbiamo provato Redmi Note 7 by Xiaomi, finalmente nel nostro paese nella versione globale e con un prezzo che spacca il mercato. In effetti è una bomba, vi diciamo perché nella nostra Recensione.

Recensione Xiaomi Redmi Note 7 : un best-buy ad alta definizione! : Xiaomi Redmi Note 7 è stato atteso a lungo. I suoi 48 MP e il design rinnovato segnano una pietra miliare nella serie dei Redmi Note, prodotti economici e validissimi, ma che hanno sempre sacrificato leggi di più...

Sappiamo quanti di voi aspettavano questo annuncio, fin dal suo lancio in Cina, e quindi è con estremo piacere che vi comunichiamo l'arrivo di Redmi Note 7 in Italia, dove è in vendita da oggi tramite i canali ufficiali.

Dopo una fase di Beta privata Xiaomi ha iniziato il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, insieme alla nuova Global Beta.

Xiaomi Redmi Note 7 : prezzo - recensione e uscita in Italia. La presentazione : Xiaomi Redmi Note 7: prezzo, recensione e uscita in Italia. La presentazione prezzo Redmi Note 7 Importanti novità per quanto riguarda il mercato degli smartphone. Un nuovo dispositivo sta per arrivare in Italia. Si tratta del device Xiaomi Redmi Note 7. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi in Spagna a Madrid. Ovviamente il dispositivo cinese era già noto in patria. In Italia arriverà il 12 marzo. Ecco cosa dobbiamo tenere in ...

Il Vice Presidente di Xiaomi Group ha dichiarato che con Redmi Note 7 Pro sarà annunciato un altro smartphone e potrebbe essere Redmi 7

Con la nuova release di MIUI 10 Global Beta, arrivata alla versione 9.3.7, arriva una modalità a 48 megapixel per Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE e Redmi Note 7.

Redmi conferma l'assenza del NFC su Redmi Note 7 Pro, che però può contare su una protezione ai liquidi realizzata da P2i.

Se non volete attendere l'arrivo di Redmi Note 7 in Italia, previsto per la prossima settimana, potete acquistarlo su Amazon Germania un ottimo prezzo.