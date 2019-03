Prato | il marito della donna indagata | “È mio figlio | voglio che resti con noi”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “È mio, nonostante quello che ci sta capitando. Non cambierò la nostra vita,checon noi e con suo fratello”. Ildi, che ha avuto unda un ragazzino cui dava ripetizioni, era a conoscenza da tempo, secondo quanto riporta La Stampa, che quel bambino avuto dalla moglie non è suo(come confermato dal test del Dna). La, infermiera di professione, è rimasta incinta del ragazzino cui dava ripetizioni ed èper atti sessuali con minorenne. Ma illo ha riconosciuto.La difesa dell’insegnante 35enne dichiederà alla procura di interrogare in modalità protetta il 15enne la cui famiglia l’ha denunciata per atti sessuali sul. Si tratta di sentire il 15enne – che il test del Dna indicherebbe come padre del bambino nato allaalcuni mesi fa – in ‘audizione protetta’ ...

