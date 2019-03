huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Le cronache delle ultime 2 settimane, casualmente a cavallo della giornata dell'8 marzo, ci hanno consegnato racconti terribili di violenze contro le donne. Tra l'altro commessi in larga parte da italiani. Altro dato che dovrebbe farci riflettere.Dalle giovani attrici vittime di un regista romano alla 24enne stuprata dal branco in Circumvesuviana a Napoli, dalla violenza sessuale commessa a Prato da un'insegnante a danno di un allievo, al militare cuneese che ha ripetutamente abusato di una 13enne, ogni storia narra un dramma che segna per sempre la vita della vittima.Un dramma che non piove dal cielo, ma che è figlio di una vera e propria cultura delloperché tutte le forme di violenza sessuale sono diffuse e addirittura incoraggiate da atteggiamenti, pregiudizi e linguaggi che in qualche modo normalizzano loe le violenze sulle donne.Lonon ...

HuffPostItalia : Lo stupro è un atto di potere e di controllo - plotina_iskra : RT @HuffPostItalia: Lo stupro è un atto di potere e di controllo - myo75ho : RT @HuffPostItalia: Lo stupro è un atto di potere e di controllo -