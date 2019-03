Leonardo vola oltre le attese e torna a crescere

Mangiare i Fiori e La Tavola di Leonardo : aperte le prenotazioni per i ristoranti che vogliono proporre i format esclusivi. Una sola ... : Il nostro gruppo editoriale ha registrato per il settore food due format dedicati ai ristoranti: Mangiare i Fiori e La Tavola di Leonardo . Sono due programmi esclusivi per i ristoratori, o ...

Leonardo è il robot che cammina - corre e vola - per esplorare terreni sconnessi : Esistono robot che camminano e corrono, esistono robot che volano. Finora però non esisteva un robot capace sia di correre che di volare. L’ha progettato un ricercatore della Northestern University di Boston e del California Institute of Technology. Il nome Leonardo si deve all’acronimo LEg ON Aerial robotic DrOne. È alto circa 76 centimetri e si regge su due gambe sottili e flessibili. Il suo corpo è realizzato per lo più in fibra ...