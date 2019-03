Di Battista dice no a Di Maio | non correrà alle Europee

Il veto di Grillo e Di Battista : “Se dice sì - sfiduciamo Di Maio” : È successo prima che scomparisse. Alessandro Di Battista ha affrontato la questione Tav durante una riunione e guardando in faccia Luigi Di Maio e gli altri membri dello staff ha detto: «Se vi permettete di dire Sì, io esco un minuto dopo e mi dissocio». È un concetto che ha fatto arrivare ai vertici del M5S anche nelle ultime strazianti ore di Di ...

Il veto di Grillo e Di Battista “Se dice sì - sfiduciamo Di Maio” : È successo prima che scomparisse. Alessandro Di Battista ha affrontato la questione Tav durante una riunione e guardando in faccia Luigi Di Maio e gli altri membri dello staff ha detto: «Se vi permettete di dire Sì, io esco un minuto dopo e mi dissocio». È un concetto che ha fatto arrivare ai vertici del M5S anche nelle ultime strazianti ore di Di ...

Matteo Renzi trascina Beppe Grillo in tribunale : si dice che pure Alessandro Di Battista... : Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il Partito democratico è riuscito a trascinare Beppe Grillo in tribunale. Come riporta il Corriere della sera, nel 2016 era apparso sul blog di Grillo un posto contro Matteo Renzi in cui lo paragonava a un mafioso. L'allora tesoriere dem, il Renzianissimo France

Il padre di Di Battista ammette un dipendente in nero - lui si dice arrabbiato (VIDEO) : Dopo Luigi Di Maio anche Alessandro Di Battista, l'altra grande figura del Movimento Cinque Stelle, viene coinvolto in un'inchiesta de Le Iene. A rivelarlo è stesso diretto interessato che, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha raccontato che suo padre è stato avvicinato dalla iena Filippo Roma. L'inviato della trasmissione televisiva ha inteso vederci chiaro su quello che sarebbe un caso di lavoro nero all'interno ...

Per la pace mondiale «meno male che c’è Putin» - dice Di Battista : Secondo il dirigente del Movimento 5 Stelle è solo grazie al presidente russo se in Venezuela non si è ancora verificato un intervento armato americano

“Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista - Neri Marcorè tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo e torna dopo la pausa natalizia di quasi un mese.. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista, Neri Marcorè tra gli ...

“Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista - Neri Marcorè tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo e torna dopo la pausa natalizia di quasi un mese.. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista, Neri Marcorè tra gli ...

Cena Salvini-Renziani - il ministro : 'Mai con il Pd. Di Battista dice 'ancien régime'? Sì - sono anzianotto' : Nessuna possibile alleanza tra il Pd e la Lega: la Cena insieme per l'evento 'Una nuova giustizia, l'impresa che serve all'Italia', a Roma, sembra...

L'eleganza del Ginko. Il Milan dice addio a Giovanni Battista Monti : ... fatta di risultati e fotografie, di interviste e di referti medici, ma soprattutto quella personale, vissuta tra Milanello, San Siro e le centinaia di trasferte in giro per l'Italia e per il mondo, ...

L’eleganza del Ginko. Il Milan dice addio a Giovanni Battista Monti : A sfogliare le annate dell’Almanacco del calcio italiano, per trentadue anni, dal 1966 al 1998, alla pagina dell’AC Milan, a fianco della dicitura “medico sociale” nella scheda dell’organigramma societario compariva sempre il nome di Giovanni Battista Monti. Milanese di Novate come Vincenzo Torria