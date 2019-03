Biathlon | Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 | la startlist | i partecipanti ed i

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l’Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell’Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere ...

Mondiali Biathlon - staffetta mista : è bronzo per l'Italia : Mondiali biathlon: Italia terza in staffetta mista dietro a Norvegia e Germania Si è aperta sotto una fitta nevicata la 55ª edizione dei campionati del mondo di biathlon . Il quartetto azzurro, già ...

Biathlon - Mondiali 2019 : pagelle staffetta mista. Italia di bronzo : Vittozzi perfetta - Hofer highlander - Wierer grintosa : L’Italia ha incominciato alla grande i Mondiali 2019 di Biathlon conquistando una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, gli azzurri sono stati perfetti nella gara che ha aperto la rassegna iridata a Oestersund e sono riusciti così a salire sul terzo gradino del podio. La Norvegia ha vinto la prova che si è svolta sotto la neve nella località svedese battendo la Germania e appunto l’Italia che ribadisce un’ottima ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : il bronzo della staffetta mista ci porta a quota 23 : Oggi l’Italia ha conquistato la 23^ medaglia della sua storia ai Mondiali di Biathlon. La staffetta mista ha festeggiato una fantastica medaglia di bronzo chiudendo alle spalle di Norvegia e Germania: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rimpinguato il nostro forziere in cui figurano 6 ori, 4 argenti e 13 bronzi dal 1979 a oggi. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Italia terza nella staffetta mista - le dichiarazioni degli azzurri. La festa del quartetto : L’Italia festeggia la fantastica medaglia di bronzo conquistata nella staffetta mista in apertura dei Mondiali 2019 di Biathlon che sono incominciati a Oestersund (Svezia), la nostra Nazionale ha brillato sotto una fitta nevicata ed è così riuscita a salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Norvegia e Germania. Prova di assoluto spessore da parte del nostro quartetto che poi ha festeggiato esprimendo tutto il proprio entusiasmo ai ...

Biathlon - Mondiali : l'Italia parte bene - bronzo nella staffetta mista : ... prende presto il comando della corsa costruendo un vantaggio importante, anche se la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, principale rivale delle azzurre in Coppa del mondo, è strepitosa nel fondo, al ...

Mondiali Biathlon : bronzo Italia nella staffetta mista : Considerando che le gare di Oestersund valgono anche per la Coppa del mondo, è la diciannovesima tappa consecutiva in cui l'Italia sale sul podio. I Mondiali sono cominciati nel modo migliore e alle ...