Alexander Zverev | ' È bello viaggiare insieme a tutta la mia famiglia'

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati lunedì 11 marzo. Alexander Zverev si arrende a Struff e alla febbre - la pioggia cambia il programma : La giornata delle stelle cadenti e della pioggia potremmo definirla quella trascorsa nel Masters 1000 di Tennis ad Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana i match della parte alta del tabellone maschile hanno riservato dei risultati inaspettati e, nel contempo, l’intervento di Giove Pluvio è andato a mutare il programma degli incontri. Play has been suspended for the rest of the evening.#BNPPO19 ...

Tommy Haas è sicuro : 'Alexander Zverev vincerà uno Slam' : In un'intervista a Tennis Bulgaria, l'ex numero due del mondo Tommy Haas ha parlato della crescita di Alexander Zverev . Il tennista tedesco ha vinto lo scorso anno le ATP Finals di Londra battendo in maniera consecutiva Roger Federer in semifinale e Novak ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : il ritorno al successo di Nick Kyrgios - batte Alexander Zverev e conquista il suo quinto titolo : Nick Kyrgios completa la settimana perfetta, conquistando il torneo ATP 500 di Acapulco. L’australiano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. quinto titolo in carriera per il giocatore di Canberra, sceso fino alla posizione numero 72 del ranking mondiale. Kyrgios torna a mettere il proprio nome su un torneo ATP dopo quello di Brisbane del gennaio 2018 ed ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios raggiunge Alexander Zverev in finale. Sconfitti Norrie e Isner : Giornata, o per meglio dire, nottata italiana di semifinali ad Acapulco (Messico) per l’ATP 500 di Tennis. Sul cemento messicano si sono disputati i due incontri che hanno delineato il quadro della finale che varrà l’ambito titolo. Nel primo match il n.3 del mondo Alexander “Sascha” Zverev ha fatto la voce grossa contro il britannico Cameron Norrie (n.64 ATP). Il teutonico si è imposto con il punteggio di 7-6 (0) 6-3 in 1 ...

Atp Rotterdam - altro forfait : Alexander Zverev non giocherà : Dopo Kyle Edmund e il finalista in carica Grigor Dimitrov, il direttore del torneo olandese Richard Krajicek deve subire un altro pesante forfait, quello del numero quattro del mondo Alexander Zverev ...

Coppa Davis 2019 - Alexander Zverev non andrà a Madrid : “Niente al mondo mi farà cambiare idea” : E’ stato uno dei più accaniti oppositori della riforma della Coppa Davis di tennis, ed anche ora che la sua Germania si è qualificata per le Finali sconfiggendo l’Ungheria, Alexander Zverev non ha cambiato idea ed ha già annunciato sin d’ora che non sarà ai nastri di partenza a Madrid a fine novembre. Il tennista teutonico ha infatti dichiarato con tono perentorio la sua volontà di non essere presente, come ha scritto il sito ...

Coppa Davis 2019 - primo turno : la Germania punta su Alexander Zverev - tante assenze eccellenti : Si dia inizio alle danze. Il nuovo format della Coppa Davis 2019 da domani prenderà il via con la fase preliminare. Un primo turno a cui parteciperanno 24 Paesi e con 12 pass a disposizione per le Finali che si disputeranno a Madrid (18-24 novembre). L’Italia affronterà l’India in trasferta e l’impegno non dovrebbe essere impossibile per la squadra del Bel Paese anche se l’insidia di giocare sull’erba non è di poco ...

Australian Open – Alexander Zverev fuori di testa : racchetta distrutta - mette paura anche ai ball boy [VIDEO] : Sconfitto da Raonic, Alexander Zverev perde la calma e distrugge la racchetta: brutto spettacolo del talentino tedesco eliminato agli ottavi di finale Alexander Zverev abbandona gli Australian Open agli ottavi di finale. Il giovane tennista tedesco subisce una netta sconfitta per mano di Milos Raonic, capace di imporsi in 3 set con il punteggio di 1-6 / 1-6 / 6-7. Per descrivere la prestazione di Zverev non ci sono parole migliori di ...

Australian Open 2019 : Milos Raonic supera Alexander Zverev negli ottavi di finale. Il tedesco bocciato ancora in uno Slam : ancora una bocciatura per il tedesco Alexander Zverev (numero 4 del mondo) negli Slam. Il tedesco è stato sconfitto dal canadese (n.17 del ranking) Milos Raonic con il punteggio di 6-1 6-1 7-6 (5), che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Major Australiano. Una battuta d’arresto evidente quella del teutonico, troppo passivo in campo e spesso in balia del servizio di un Raonic lucidissimo. Per lui si tratta della nona ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Alexander Zverev porta la Germania in Finale e ritrova la Svizzera di Federer : Penultimo giorno di incontri nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis che si sta disputando a Perth (Australia). Nella ultima tornata di partite del gruppo A, valida per definire la seconda finalista dopo la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic, è stata la Germania a festeggiare. I tedeschi, infatti, grazie al successo contro i padroni di casa australiani (2-1), si sono guadagnati la chance di affrontare nuovamente gli elvetici ...

