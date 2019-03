optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)Trapelano nuovesuldeldidiDe. Per il momento, rimane fissata la data di inizio nel 30 marzo, mentre si attendono i nomi dei due coach che guideranno le squadre della fase finale che potrebbe tornare anche in differita. Secondo quanto riporta Blogo, sarebbe già pronto l'addio di Luca Tommassini, approdato in Mediaset dopo l'addio a X Factor e protagonista della fase conclusiva del programma nella quale ha adeguato la qualità dello spettacolo alla frenesia della diretta che non aveva comunque consentito la messa in scena dei quadri studiati negli anni precedenti da Giuliano Peparini. A rendere impossibile la sua presenza nel programma sarebbe proprio il ritorno dell'exal quale avrebbe dovuto affiancarsi, rendendo inconciliabili le sue proposte con quelle della produzione, andando a interrompere ...

IlSmania : Spuntano indiscrezioni sul direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi: cosa ne sarà di Luca Tommas… - OptiMagazine : Spuntano indiscrezioni sul direttore artistico del serale di @AmiciUfficiale -