Soleil contro tutti a l’Isola dei famosi | Alba Parietti cambia idea | “È in gamba”

Isola dei Famosi - Elena Morali contro Soleil Sorge : “E’ una serpe” : Elena Morali contro la naufraga Soleil Sorge Una delle telespettatrici fedeli della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è, senza ombra di dubbio, Elena Morali. L’ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality show e in particolare su Soleil Sorge. In più occasioni ha mostrato una certa intolleranza solo a vederla dallo schermo del televisore, … Continue reading Isola dei Famosi, Elena Morali contro Soleil Sorge: ...

Isola 2019 - Kaspar contro Soleil : spunta un fuorionda - l’avvertimento ai naufraghi : Isola dei famosi, Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè: spunta il fuorionda Nel daytime dell’Isola 2019 di oggi è andato in onda un fuorionda di Kaspar Capparoni contro Soleil Sorgè. Tutto è avvenuto durante la puntata di ieri e in particolare sulla discussione della divisione del cibo. Tra le tante accuse che sono volate, Kaspar e […] L'articolo Isola 2019, Kaspar contro Soleil: spunta un fuorionda, l’avvertimento ai naufraghi ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata : Soleil manda al televoto Brosio contro Luca. Eliminata Ariadna : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti contro Soleil : 'Dal basso si può salire - dall'alto si può solo scendere' : Soleil Sorgè è una dei leader più 'odiati' dell' Le polemiche della scora settimana sono ancora calde, con Soleil che ha utilizzato dei toni molto duri che non sono piaciuti in particolare ad Alba ...

Soleil nella bufera per le frasi contro Ariadna : parla la madre di Jeremias : Isola dei Famosi: scoppia la polemica per le parole di Soleil contro Ariadna Soleil Sorge resta una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2019. Questa volta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scatenato la polemica per via delle parole che ha rivolto ad Ariadna Romero, da settimane sua acerrima nemica in Honduras. “Sei un animale, […] L'articolo Soleil nella bufera per le frasi contro Ariadna: parla la madre di ...

Soleil - Bettarini e Ariadna - scontro all’Isola : volano parole pesanti : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Ariadna Romero contro Soleil: scontro in Honduras Non scorre buon sangue tra Soleil, Bettarini e Ariadna. Questi ultimi due sembrano aver stretto una buonissima e fortissima amicizia e insieme si sono scagliati contro la Sorge. A quanto pare, entrambi credono che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia solo […] L'articolo Soleil, Bettarini e Ariadna, scontro all’Isola: volano parole ...

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna contro Soleil : "Prima di entrare aveva puntato Bettarini - poi si è fatta Jeremias" : Confusione e parole dure sulla spiaggia de L'Isola dei Famosi: come spesso accade, è il cibo a scatenare la lite fra i naufraghi, giunti ormai a un mese e mezzo di permanenza tra le palme dell'Honduras. Mentre Soleil Sorge sta sporzionando il cocco, destinato a tutti tranne a coloro che non hanno offerto ad ogni concorrente il pesce pescato nei due giorni appena trascorsi, ecco arrivare Ariadna Romero a riscuotere la porzione per sé, ...

Bettarini contro Soleil : "Me ne sbatto i cog... che sei leader!" : All'Isola dei famosi 2019 gli scontri tra i naufraghi vengono registrati oramai quotidianamente. L'ultimo, in ordine di tempo, ha visto come protagonisti Stefano Bettarini e Soleil Sorge . Motivo ...

Isola dei Famosi 2019 - Bettarini contro Soleil : «Del gioco me ne sbatto i cogli0ni - e che sei leader altrettanto» : Stefano vs Soleil - Isola 14 Soleil Sorge ha un “nuovo nemico” all’Isola dei Famosi 2019. Nel corso del 43esimo giorno di permanenza a Cayo Paloma, l’ex corteggiatrice si è resa protagonista di una discussione con il “sospeso” Stefano Bettarini. Le ragioni del diverbio, in questo caso, riguardavano l’ora e le modalità con cui cucinare il pesce, pescato dall’uomo insieme a Kaspar Capparoni. Dopo ...

Isola dei famosi - puntata 8 marzo 2019 : Ghezzal contro Luca - Soleil litiga con Bettarini : Nel corso della puntata di daytime dell'Isola dei famosi di venerdì 8 marzo 2019, andata in onda su Canale 5 (giorno 43), sono state mostrate due liti. La prima ha visto protagonisti Ghezzal e Luca, la seconda Stefano Bettarini e Soleil. L'ex calciatore algerino, con riferimento alla questione della marmellata nata settimana scorsa in seguito alla scelta di Luca e Marina di consumare la tentazione della prova totem, ha detto:prosegui la ...

Isola dei Famosi - Bettarini contro Soleil : lei intanto si avvicina a Marina : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini contro Soleil Sorge: tra i due si accende lo scontro Come sempre gli scontri all’Isola dei Famosi non mancano. Questa volta protagonisti sono Soleil Sorge e Stefano Bettarini. Sembra proprio che al fidanzato di Nicoletta Larini non piaccia molto il carattere dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In particolare, nel […] L'articolo Isola dei Famosi, Bettarini contro Soleil: lei intanto si ...

Isola dei Famosi 2019 - DIRETTA settima puntata. Jeremias e Soleil contro Paolo Brosio : 'Sei falso - preghi solo davanti alle telecamere' : Isola dei Famosi 2019 , la DIRETTA minuto per minuto su . Alessia Marcuzzi dà il benvenuto al pubblico del reality di Canale 5 e svela ai telespettatori . Dalla lite tra Marina La Rosa e Jo Squillo , ...

Isola dei Famosi 2019 - DIRETTA settima puntata. Luca Vismara contro Jeremias Rodriguez e Soleil : 'Non stiamo a limonarci da 10 giorni' : Isola dei Famosi 2019 , conto alla rovescia per l'inizio della settima puntata, che seguiremo minuto per minuto su . Tra poco Alessia Marcuzzi darà il benvenuto al pubblico di Canale 5 e svelerà ai ...