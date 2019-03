Serie A Bologna | tegola Santander | 3 settimane di stop

Serie A : tra il Toro e il sogno Europa sabato torna l'ex Mihajlovic con il Bologna : Continua la marcia del Torino verso l'Europa League. La squadra granata, allenata dal tecnico livornese, Walter Mazzarri è infatti reduce da sette risultati utili consecutivi con nove punti nelle ultime tre partite con un solo gol subito. Il Torino attualmente sesto in classifica con 44 punti, permette ai tifosi granata di continuare a sognare, nella speranza che il club granata possa finalmente ottenere il traguardo prefissato negli ultimi ...

Serie A - programmazione tv 28ª giornata : Milan-Inter su Sky - Torino-Bologna su Dazn : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà la ventottesima giornata di Serie A, che vivrà il suo momento clou nel posticipo di domenica sera a San Siro con il derby della Madonnina tra Milan e Inter che vale il terzo posto in classifica e probabilmente una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions League. La super capolista Juventus, invece, sarà di scena a Marassi contro il Genoa dopo aver affrontato l’Atletico Madrid nel massimo ...

Basket - Serie A 2019 : salta la panchina di Pino Sacripanti! Sasha Djordjevic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Le prime voci avevano cominciato a rincorrersi già la scorsa settimana, ma la sconfitta contro Cantù è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: Stefano Sacripanti non è più l’allenatore della Virtus Bologna. La società di Basket emiliana ha infatti esonerato il proprio tecnico ingaggiando al suo posto il serbo Sasha Djordjevic, profondo conoscitore del campionato italiano avendolo frequentato sia da giocatore (con le ...

Basket Serie A2 - Poderosa Montegranaro ko a Treviso. Bologna allunga - Siena sciopera : TORINO - Fortitudo Bologna e Virtus Roma vincono e consolidano il loro primato nei rispettivi gironi di Serie A2 . Gli emiliani trovano il successo in trasferta sul campo di Ravenna , mentre i ...

Calcio : Serie A. Bologna batte Cagliari 2-0 - gol di Pulgar e Soriano : Vittoria del Bologna nell'anticipo della domenica della 27esima giornata di serie A. I Felsinei di Mihajlovic hanno sconfitto al dall'Arà

Serie A - Bologna-Cagliari 2-0 ai rossoblù la sfida salvezza : BOLOGNA - Riapre il suo campionato e si tiene in vita il Bologna, che dopo cinque mesi ritrova la vittoria al Dall'Ara che mancava dalla partita d'andata con l'Udinese. È solo la quarta stagionale, ...

Serie A : Bologna-Cagliari 2-0 : ANSA, - BOLOGNA, 10 MAR - Il Bologna ha battuto il Cagliari 2-0, 1-0, nell'anticipo dell'ora di pranzo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol del successo per gli emiliani sono ...

Serie A - 27° turno : Bologna-Cagliari 2-0 : 14.24 D'oro massiccio, in ottica salvezza, i tre punti conquistati al 'Dall'Ara' dal Bologna, che supera 2-0 il Cagliari. Subito palla-gol per Santander, fermato alla grande da Cragno.I sardi rispondono con Barella:Skorupski attento. Pisacane sfiora l'autogol su Palacio,al 34' rigore Bologna (gomito Bradaric):Pulgar esegue. Cagliari sfortunato al 39': la traversa dice no a Joao Pedro, cui Skorupski nega il pari al 63'. Ma anche i felsinei, ...

PRONOSTICI Serie A/ Scommesse e quote : Bologna reduce da tre sconfitte in fila : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse, le opzioni di puntata sulle partite che si giocano per la 27giornata del massimo campionato di calcio.

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sappiamo di poter vincere» : Bologna - "Fisicamente stiamo meglio. In settimana tutti si sono allenati bene, dobbiamo migliorare sul piano mentale" . Il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , si prepara al prossimo match di ...