Nvidia sta per interrompere il supporto al 3D Vision

(Di martedì 12 marzo 2019) Come segnala Rockpapershotgun,ha in programma di terminare ilal 3D, il sistema di occhiali 3D che ha introdotto nel 2009.La pubblicazione dei driver GeForce ad aprile saranno gli ultimi a supportare 3D, quindi le persone che desiderano continuare a utilizzare la tecnologia didovranno attenersi ai driver più vecchi - quindi potreste notare problemi di compatibilità e prestazioni in futuro.3Dha creato l'apparenza di profondità fisica nei giochi utilizzando speciali occhiali in combinazione con alcuni monitor, funzionando un po' come il 3D che è stato brevemente popolare nei film.Leggi altro...

