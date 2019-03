L' omaggio dell' Argentinos Juniors | un enome tunnel a forma di Maradona

L'omaggio di Sarah Ferguson per la Festa delle Donne va a Lady Diana. E commuove tutti : In occasione della Giornata internazionale delle Donne dell'8 marzo, Sarah Ferguson ha condiviso sui suoi canali social un tributo a Lady Diana. La duchessa di York ha pubblicato su Instagram e Twitter un collage di foto, una delle quali la ritrae con l'eterna principessa di Galles, e accompagnato da una commovente didascalia:"Pensando alle Donne più forti che hanno fatto parte della mia vita, mia madre, la mie care e scomparse amiche ...

L'arazzo e l'antica arte dei telai - omaggio alle donne tessitrici della Sardegna : Poi spettacoli a teatro con protagoniste le tessitrici. E gli arazzi che, al centro di un mostra itinerante, al centro si un nuovo corso stilistico tra tradizione e innovazione.

Astori - splendido omaggio della città di Firenze : su Palazzo Vecchio verrà proiettata la fascia di Davide : Il sindaco della città di Firenze ha disposto che venga proiettata sulla facciata di Palazzo Vecchio la fascia di capitano di Astori In memoria di Davide Astori, su iniziativa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, oggi dalle ore 19 alle 21:30 si proietta sulla facciata di Palazzo Vecchio l’immagine della fascia di capitano ”DA 13” con il giglio di Firenze e i colori dei quartieri del calcio storico, la stessa immagine ...

Il regalo di Fazio a John Turturro - l’omaggio a Il Nome della Rosa : “Guglielmo è lo Sherlock Holmes del Medioevo” (video) : Accolto con una standing ovation dal pubblico, John Turturro è stato uno dei grandi ospiti del programma Che Tempo Che Fa. L'attore americano è il protagonista de Il Nome della Rosa, serie evento che andrà in onda per quattro puntate su Rai1 a partire dal 4 marzo. La trasposizione televisiva del best seller di Umberto Eco è una delle produzioni più attese di questa stagione televisiva. John Turturro ha spiegato in che modo è entrato nei ...

Coazze celebra la festa della donna rendendo omaggio alle signore della scienza : ... Via Matteotti 4, Parco Comunale,, il Comune di Coazze celebra la festa della donna con il monologo teatrale di e con Sara D'Amario: ', XXn, Sfumature di donne di scienza'. Mise en scène Francois " ...

Video - testo e traduzione della cover di Take On Me dei Weezer - l’omaggio agli A-ha e a Stranger Things : Eravamo abituati a sentirli sfondare i timpani con Hash Pipe, Pork & Beans e Buddy Holly, ma la versione di Take On Me dei Weezer ha sorpreso tutti: la cover del popolare brano degli A-ha è fedele all'originale e ripropone lo stesso sound ricercato, senza variazioni né personalizzazioni. Dal suono, poi, l'omaggio si traduce per immagini, perché il Video animato del brano della band scandinava datato 1985 viene riproposto nello stesso stile, ...

Davide Astori - la Serie A renderà omaggio all’ex capitano della Fiorentina in occasione del 26° turno : La foto di Astori apparirà al tredicesimo minuto di gioco su tutti i maxi schermi e lo speaker inviterà i tifosi ad un lungo applauso Per commemorare Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, in occasione di tutte le gare del 26° turno di Serie A al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una sua foto accompagnata da un breve messaggio da parte dello speaker che inviterà tutti i tifosi presenti ...

Sergio Tacchini rende omaggio a Barbie : la capsule collection per il 60° compleanno della bambola più famosa al mondo : Sergio Tacchini disegna una capsule collection tennis per Barbie in occasione del suo 60° compleanno Sergio Tacchini, marchio noto a livello internazionale per aver vestito i migliori tennisti per più di 50 anni, porta Barbie sui campi da tennis. In occasione del 60° anniversario della bambola più famosa nel mondo, il marchio italiano crea una capsule tennis per la donna e la bambina, ricca di tutti gli accessori necessari perché una ...

Ferrari F8 Tributo : prime immagini della Rossa che rende omaggio al V8 più potente di sempre : Il Cavallino Rampante svela la nuova berlinetta a motore centrale-posteriore, ode al propulsore premiato per 3 anni...

'Alexander McQueen. Il genio della moda' - al cinema l'omaggio al visionario incompreso : Diviso in cinque capitoli, ed accompagnato da una straordinaria colonna sonora, il film sottolinea i momenti fondamentali della vita del designer attraverso una selezione dei suoi spettacoli più ...

Lucci incontra Funari : l'omaggio dell'ex iena al suo mentore : Enrico Lucci ripercorre la vita e la carriera del suo mentore, Gianfranco Funari, insieme a molti ospiti che lo hanno conosciuto da vicino.

Rito voodoo con fiori e spumante - un omaggio alla santa delle trans : FERMO - La Santeria a Lido Tre Archi per proteggere le trans. Un lumino con una bottiglia di spumante, tre rose raccolte in un nastro rosso, una lattina di birra e un pacchetto di sigarette. Oggetti ...

Carnevale - regata delle Colombine e 'omaggio' alla pantegana : due giorni di festa a Venezia : Doppio spettacolo sull'acqua sabato 16 e domenica 17 febbraio per il Carnevale di Venezia 2019 con la festa sull'acqua lungo il rio di Cannaregio, fatto di giochi di luce, musica ed effetti speciali, ...

F1 - la nuova Ferrari si chiamerà SF90 : si rende omaggio ai 90 anni della scuderia : Domani alle ore 10.45 la nuova Ferrari svelerà le proprie forme a Maranello e, stando ad alcune indiscrezioni, la presa d’aria del motore dovrebbe essere più piccola in maniera tale da garantire un’efficienza aerodinamica migliore della monoposto. Tuttavia la vera novità di oggi riguarda il nome scelto dal team per la nuova macchina. Come annunciato da Leo Turrini su Sky Sport, il nome della Rossa dovrebbe essere SF90, perché il ...