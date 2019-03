GUERRA IN SIRIA Card Zenari | le sanzioni uccidono più bambini delle bombe

Save the Children. GUERRA in Siria : 4 milioni di bambini non hanno mai visto la pace : I desideri dei bambini Siriani, però sono quelli di tutti gli altri bambini del mondo: il 70% degli intervistati desidera passare tempo con gli amici, l'86% vorrebbe andare bene a scuola , il 98% ...

Siria - 4 milioni di bimbi non conoscono che la GUERRA : “La nostra vita e le bombe sono una cosa sola” : “La mia vita e la guerra sono una cosa sola”. Sara, 14 anni, è stata ferita durante un attacco aereo che ha distrutto la sua casa a Deir Ezzor e ora vive in un campo profughi in Siria. “Anche qui, il rumore di un aereo in cielo mi fa subito paura”. Lina, 13 anni, è sfuggita all’assedio nel Ghouta orientale e oggi vive a Idlib: “La guerra ha portato via tutto a noi bambini e ci ha lasciato senza nulla, senza istruzione e senza futuro”. I suoi ...

Antura - l'app per i bambini siriani che fuggono dalla GUERRA : Dopo la vittoria all'EduApp4Syria, la competizione tecnologica lanciata dal Norad (l'agenzia norvegese per lo sviluppo e la cooperazione), e il riconoscimento come miglior progetto educativo assegnato da Techfugees, ecco il premio della Croce rossa al Mobile World Contest di Barcellona. "Antura e le lettere", l'app scaricabile dagli store digitali che si rivolge ai bimbi siriani costretti a scappare dal proprio Paese a causa della guerra, ...

Fotoreporter italiano colpito dall'Isis sull'ultimo fronte di GUERRA in Siria : E catturando l'espressione più vera - pubblicata in tutto il mondo - dell'uomo che sogna d'essere il nuovo Gheddafi. C om'è sempre in questi casi, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per ...

Dai fronti di GUERRA ai reportage di costume : chi è Gabriele Micalizzi - il fotogiornalista milanese ferito in Siria : Trentaquattro anni, lavora in provincia di Piacenza, è sposato e ha due figlie. La moglie: "Mi hanno detto che è ferito, ma non in pericolo di vita"

GUERRA IN SIRIA/ Scontro Israele-Iran - Trump e Netanyahu provocano Teheran : Bombardamento missilistico israeliano sulla SIRIA su obbiettivi iraniani. E' un nuovo tentativo di Tel Aviv per provocare Teheran

Israele muove GUERRA alla "Pasdaran holding" in Siria : "La nostra politica è eliminare la presenza iraniana in Siria": Benjamin Netanyahu, primo ministro d'Israele. "Siamo pronti per la guerra decisiva che porterà alla scomparsa di Israele. Le nostre forze armate sono preparate per il giorno in cui Israele sarà distrutto": Aziz Nasirzadeh, capo dell'aeronautica iraniana (secondo la tv di Stato di Teheran , parole riportate dal sito Times of Israel ). Almeno nei proclami, la red ...

GUERRA di missili nei cieli della Siria Damasco : "Respinto attacco di Israele" : Nuovo capitolo nella Guerra non dichiarata che Israele sta conducendo ormai da mesi in Siria contro l'alleanza ostile tra il regime di Bashar el-Assad, le potenti milizie sciite libanesi Hezbollah ...

Usa - negato il visto per cure a una 16enne siriana sfigurata in GUERRA - : La ragazza, racconta un'esclusiva del Guardian , ha ustioni sul viso e sul petto e dovrebbe andare negli Stati Uniti per ricevere trattamenti specializzati. Risiede in Germania con tutta la sua ...

Zerocalcare. Un'asta per le vittime della GUERRA nel nord della Siria : ... un'occasione unica di acquisire le opere del talento del fumetto italiano ma anche di contribuire a una causa importante e riflettere sulla delicata situazione politica internazionale. L'evento è ...