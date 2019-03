Cina | Pd Senato a Moavero | ' quali sono reali intendimenti governo? spieghi in aula'

MediCina - in Senato proposta di legge su iter per donazione del proprio corpo dopo la morte a scopi didattici : Donare il proprio corpo dopo la morte per addestrare i medici e aiutare la ricerca. Una scelta per qualcuno macabra. Ma che può rappresentare un gesto concreto per il progresso scientifico e per salvare vite umane. Nella misura in cui un chirurgo che affina la pratica su un cadavere sarà più sicuro e preciso quando avrà sotto i ferri un paziente. Riducendo il rischio di errori. All’università di Bologna sono già arrivati 340 moduli di consenso ...