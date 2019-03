USA | nuove presunte prove contro R Kelly | consegnati alcuni video alla polizia

Carnevale di Tempio PaUSAnia 2019 : tra esperienza e nuove idee : Il riferimento alla politica cittadina, subordinata ad una certa incompatibilità tra gli abitanti dello stesso palazzo, viene evidenziata nel carro Tempio Horror Circus - Lo show dei fenomeni - in ...

Roma - arriva Ranieri : potrebbe USAre il 4-3-1-2 come modulo tra le nuove opzioni tattiche : E' Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma. Prende il posto di Eusebio Di Francesco, esonerato dopo la sconfitta con il Porto che è costata ai giallorossi l'eliminazione dalla Champions League. Non sarà semplice per il tecnico ex Fulham rigenerare una squadra che adesso come unico obiettivo stagionale ha quello di conquistare il quarto posto, l'ultimo utile per accedere alla prossima Champions League. Al momento la Roma si trova al quinto ...

Nuove accuse a Michael Jackson : “Ha abUSAto di noi centinaia di volte da bambini” : Wade Robson e James Safechuck, protagonisti del documentario "Leaving Neverland", accusano l'ex re del pop di aver commesso abusi sessuali ripetutamente quando erano bambini.Continua a leggere

Congresso USA pubblica disegno di legge per nuove sanzioni contro la Russia - : La bozza della nuova legge è stata pubblicata sul sito web del Congresso statunitense: prevede l'imposizione di sanzioni aggiuntive contro la Russia , Defending American Security from Kremlin ...

Venezuela - USA annunciano nuove sanzioni - : La mossa degli Stati Uniti per mettere ulteriore pressione al governo di Nicolas Maduro. Intanto botta e risposta a distanza tra il leader dell'opposizione e il presidente Venezuelano, che ha evocato ...

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni USA. Pressing internazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Alvito (Frosinone) - maltempo caUSA nuove vittime : due morti : Ad Alvito, in provincia di Frosinone, oggi sabato 23 febbraio, a causa del maltempo che ha di nuovo colpito l'Italia nelle ultime ore si sono verificati nuovi incidenti: a farne le spese quattro persone che si sono ritrovate improvvisamente schiacciate dai detriti di un muro che era appena crollato sopra di loro. Due dei uomini purtroppo sono morti, mentre gli altri due sono rimasti feriti, uno di loro si trova in gravi condizioni. Sul posto si ...

USA - Inviato a Trump un rapporto sui dazi : aumenta il rischio di nuove tariffe : Il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha Inviato ieri al presidente Donald Trump l'atteso rapporto sui dazi su auto, ricambi e componentistica elaborato nel quadro dell'indagine avviata lo scorso maggio su richiesta della Casa Bianca per verificare gli effetti delle importazioni sulla sicurezza nazionale. Il rapporto, che rimarrà secretato, rischia di infliggere un duro colpo all'industria automobilistica americana. Tre mesi per ...

Un incontro sulle nuove dipendenze a RagUSA : Si è parlato di nuove dipendenze nel corso di un incontro svoltosi a Ragusa ed organizzato dalla Pastorale per la salute. Tema: "In rete..senza rete"

Nuove tensioni Stati Uniti-Russia : arrestato a Mosca banchiere USA : Le tensioni tra Russia e Stati Uniti hanno trovato un altro motivo per alimentarsi venerdì, in seguito all'arresto a Mosca del banchiere americano Michael Calvey. Fondatore nel 1994 e senior partner ...

USA-Russia : Senato presenta nuove sanzioni contro Mosca per colpire banche e debito sovrano : Washington ha imposto le prime sanzioni contro la Russia nel marzo 2014 in seguito alla crisi politica in Ucraina. , Was,

Nuove Audi TT RS Coupé e Roadster : quando i muscoli USAno l’intelligenza [FOTO] : Audi Sport affina il modello di punta della gamma TT con un look ancora più incisivo a cui si aggiunge un cinque cilindri da 400 CV L’Audi TT RS non è mai stata così aggressiva: il frontale integralmente ridisegnato e il posteriore dal nuovo design conferiscono alla vettura un aspetto fortemente dinamico. Il logo quattro dal look titanio satinato è posizionato nella parte inferiore della calandra, caratterizzata dal single frame nero ...

Veneto : Findomestic - nel 2018 le auto USAte sorpassano quelle nuove : Padova, 5 feb. (AdnKronos) - Con una crescita del 3,4% il mercato delle auto usate in Veneto raggiunge 1 miliardo e 800 milioni di euro e supera quello delle auto nuove, in calo del 6% (record negativo a livello nazionale) a quota 1 miliardo e 700 milioni. Il sorpasso viene documentato dall’Osservat