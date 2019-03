Un maxi-concorso per i prof di religione | poi 12 mila maestri

Lavoro - maxi concorso a Novara : in 1540 per 1 posto da radiologo - Asl fitta il palazzetto : Un esercito di 1540 candidati per 1 posto di tecnico radiologo all'ospedale Maggiore di Novara, tanto che l'azienda ospedaliera ha preso in fitto il Pala Dal Lago per accoglierli tutti. Il bando era stato lanciato più di un anno fa. Molti gli aspiranti sanitari in arrivo dal Sud e dall'estero. Ma l'importante è entrare in graduatoria: ecco perché.Continua a leggere