Sci alpino | Dominik Paris vince le Coppa del Mondo di discesa e superG se…Tutte le

(Di lunedì 11 marzo 2019) Siamo giunti alle Finali dideldello scie al momentoè in testa alla classifica di specialità deligante. Sono però ancora in sei i possibili vincitori dellae quindi si aprono molti scenari, ma quel che è certo è cheè padrone del proprio destino. Qualora l’azzurro dovesse salire sul podio nell’ultima gara avrebbe tra le mani la coppetta, altrimenti dipenderebbe dai risultati degli altri atleti.Di seguito tutte le possibili combinazioni per la vittoria dinelladiigante:Arriva almeno al terzo posto Arriva tra quarto e sesto posto e Kriechmayr nonArriva tra settimo e decimo posto e Kilde o Jansrud non vincono e Kriechmayr non fa secondo Arriva tra undicesimo e quattordicesimo posto e Mayer, Kilde o Jansrud non vincono e Kriechmayr non fa secondo Arriva al quindicesimo posto e Mayer ...

