Meghan Markle incinta | ma sceglie uno stile aggressivo e sexy con l’abito corto

(Di lunedì 11 marzo 2019)stupisce tutti, ancora una volta. La duchessa di Sussex, infatti, nonostante la gravidanza avanzata, non rinuncia ai vari impegni istituzionali eunodecisamente insolito per una donnaappartenente alla famiglia reale., moglie del principe Harry, in occasione dell’8 marzo ha partecipato ad un convegno del Queen’s Commonwealth Trust, di cui è vicepresidente (il marito ne è presidente). Per l’occasione,ha scelto un abito moltobianco e nero, la cui lunghezza ridotta è messa ancora più in risalto dal fatto che la duchessa di Sussex abbia l’abitudine di accavallare le gambe in continuazione.Una scelta che non è piaciuta a molti sudditi, e che va di pari passo con un look comunque abbastanza trasandato: mai, prima di ieri,era apparsa ad un evento istituzionale con un’acconciatura ...

Corriere : Meghan Markle, la segretaria personale si licenzia: è la quarta in 5 mesi - XYZxyzY6 : I social criticano Meghan Markle: ''troppo sexy per una donna all'ottavo mese di gravidanza''. Ma i… - cuordileone65 : Ma gli inglesi non hanno cose piú importanti di cui preoccuparsi, tipo la brexit, che non il vestito e le gambe in… -