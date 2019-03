Juve-Atletico | la possibile formazione bianconera | Bernardeschi titolare con Cancelo

Champions : Juve favorita dai bookies - ma contro l’Atletico serve l’impresa : serve un’impresa, ma la Juventus ha le carte in regola per riuscirci. Nel ritorno degli ottavi di Champions League i Campioni d’Italia, sconfitti 2-0 all’andata, ospitano l’Atletico Madrid. Stando ai quotisti di Planetwin365 i bianconeri sono favoriti, con l’”1” in lavagna a 1,72. La “X” si trova a 3,50, il “2” a 5,46. Un ruolo fondamentale potrebbe giocarlo proprio il fattore campo e, in questo senso, la fiducia di ...

Juve - Ronaldo chiama a raccolta i tifosi. Qui Atletico : Godin convocato : La "notte speciale" l'ha definita Cristiano Ronaldo . La "partita", riprendendo le parole che Massimiliano Allegri utilizza da due settimane a questa parte. L'attesa in casa Juventus per la sfida di ...

Juventus-Atletico Madrid in tv - dove vedere il ritorno di Champions League : Arbitro: Bjorn Kuipers, Olanda, In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 JUVENTUS, ALLEGRI: "SIAMO PRONTI PER L'ATLETICO" - "Bisogna disputare una partita molto tecnica, con gli uomini che ho a ...

Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Diretta tv : Bentancur o Emre Can? : Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid, Diretta tv: notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di ritorno, ottavi Champions League.

Convocati Juventus-Atletico Madrid : sorride Allegri - c’è una novità! : Convocati JUVENTUS- Tutto pronto per il match di ritorno della sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Massimiliano Allegri può sorridere, di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero potrebbe recuperare Douglas Costa, ormai assente dai campi di gioco da diverso tempo. Un recupero che permetterebbe al tecnico bianconero di puntare […] More

Juventus Atletico Madrid formazioni probabili - Allegri vara il 3-5-2 : Juventus Atletico Madrid formazioni – La Juventus si appresta a vivere la notte più importante della sua stagione fino a questo momento. Domani, alle ore 21.00, la formazione guidata da Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ci saranno dubbi fino all’ultimo minuto […] L'articolo Juventus Atletico Madrid formazioni probabili, Allegri vara il 3-5-2 è ...

Juve Atletico - come fare gol ai Colchoneros in Champions : Partiamo dalle cattive notizie. In questa stagione, tra campionato e coppe, l'Atletico Madrid ha perso soltanto 4 volte. Tre di questi risultati, anche se dovessero replicarsi, non sarebbero ...

Juventus - tutto pronto per l'Atletico : ecco perchè la rimonta è possibile : Vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si gioca un'intera stagione dato che ormai il campionato è già ...

L’Atletico Madrid scrive alla Juve : “arriviamo - pronti per il partidazo” : Atletico Madrid pronto alla battaglia dello Juventus Stadium, una gara per uomini veri dopo il 2-0 dell’andata in Spagna Un post con l’immagine dei giocatori sorridenti che salgono sull’aereo diretto in Italia. Con la partenza dell’Atletico Madrid alla volta di Torino è scattato il conto alla rovescia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che domani sera all’Allianz Stadium vedrà i ...

Juventus - dalla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...

Juve - Atletico twitta "siamo pronti" : ANSA, - TORINO, 11 MAR - "We can't wait for tomorrow's PARTIDAZO!. E' il tweet, in un misto di inglese e spagnolo, postato dall'Atletico al momento dell'imbarco all'aeroporto di Madrid. "Non possiamo ...