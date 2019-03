Isola dei Famosi 2019 | Ariadna contro Soleil | Prima di entrare aveva puntato

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Confusione e parole dure sulla spiaggia de L'dei: come spesso accade, è il cibo a scatenare la lite fra i naufraghi, giunti ormai a un mese e mezzo di permanenza tra le palme dell'Honduras. MentreSorge sta sporzionando il cocco, destinato a tutti tranne a coloro che non hanno offerto ad ogni concorrente il pesce pescato nei due giorni appena trascorsi, ecco arrivareRomero a riscuotere la porzione per sé, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini. Sei un animale, non sei un essere umano. Dio che schifo, perché non inizi ad abbaiare? Così bassa non ti ci facevo, sei squallida! Guarda che cretina che sei. Alle accuse di, che l'avverte che i cocchi sono sempre stati in comune per tutto il gruppo, risponde senza mezzi toni: "Cocchi e riso sono per tutti. E basta una che abbia qui". Anche Stefano Bettarini ha da dire la sua, perché giudica che ...

