Futuro lontano dal calcio | Falcao svela | “quando smetterò | inizierò una nuova carriera

NBA - Los Angeles Lakers - coach Walton al capolinea : il suo Futuro è lontano da L.A. : Niente playoff per i Lakers: dopo la sconfitta nel derby contro i Clippers trascinati da Danilo Gallinari, la condanna, non ancora aritmetica, è stata emessa. Decimi a Ovest, con cinque gare e mezza ...

A tutto Allegri - dal possibile Futuro lontano dalla Juventus alle critiche : “parlerò col presidente - ma adesso dobbiamo pensare ad altro” : Massimiliano allegri non si nasconde: dal suo possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche dopo il ko in Champions League. Il commento del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus “Voci sul mio futuro? Semplice, ho visto il presidente l’altro giorno, che vedo quasi sempre quando è qui a Torino. E come tutti gli anni, visto che siamo in un momento in cui abbiamo domani una bellissima ...

L'esperto : "Ci sono speranze che Manuel torni a camminare in un Futuro non lontano" : Per Manuel Bortuzzo ci sono speranze. Anche se, come indicato dai medici che lo hanno curato, con le conoscenze attuali non è possibile che la giovane promessa del nuoto italiano ferito in una ...

Calciomercato - Dennis Praet ed il suo Futuro lontano dalla Sampdoria : “ho un accordo con la società” : Calciomercato, Dennis Praet non lascerà la Sampdoria nella sessione invernale, in estate invece trattenere il belga potrebbe essere complicato Calciomercato, Dennis Praet ha parlato del proprio futuro alla Sampdoria. Il centrocampista si è concesso ai microfoni di hln.be, ed ha dichiarato: “Se non avessi firmato il rinnovo, la prossima estate mi sarebbe rimasto solo un altro anno di contratto, e poi sarei potuto partire per una ...

Juventus - il Futuro di Dybala potrebbe essere lontano da Torino : In questa finestra di mercato invernale solitamente i top club non sono protagonisti di colpi ad effetto, ma apparecchiano la tavola per la sessione estiva. Da sempre la politica della Juventus, è quella di cercare di trattenere i pezzi pregiati i quali, nella maggior parte dei casi, sono andati via solo per un loro desiderio. La nuova posizione del numero 10 bianconero Tra i top player bianconeri, Paulo Dybala è quello che vuoi per la giovane ...