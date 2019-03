Fisco | operativi i siti ENEA 2019 per l’invio della documentazione ecobonus e bonus casa

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sonoda oggi iper la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nelche possono beneficiare dei cosiddettie/o. Isono entrambi raggiungibili dalle pagine detrazionifiscali..it e acs..it o dalla home page.it.Sarà possibile inviare ladegli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ex legge 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (https://.it) e degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (https://.it).Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale...

