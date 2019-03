Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose | il messaggio su Instagram

dilei

(Di lunedì 11 marzo 2019) Evaha annunciato ufficialmente sul suo profiloil matrimonio conL’attrice ha pubblicato una foto che la ritrae con la compagna ed Enzo Miccio, il noto wedding planner, che in mano tiene quella che dovrebbe essere una partecipazione di nozze e scrive:Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto:mi ha detto “Sì” e al momento lo sa solo @enzomiccioIlè corredato da due hashtag, scelti dalla coppia per il suo matrimonio: #EvaWeddingDay e #LePromesseLa conferma delle nozze e dell’incarico a Miccio di organizzarle arriva anche dalla Enzo Miccio Event Design, come riporta AdnKronos. Il wedding planner dal canto suo fa sapere, sempre suOrganizzare l’unione di Eva eè per me un’emozione fortissima, poterle accompagnare e guidare in questi mesi mi ha permesso di ...

