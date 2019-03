È morto il noto serial killer scozzese Angus Sinclair

E' morto a 85 anni il noto stilista Karl Lagerfeld - era direttore creativo di Chanel : Il mondo della moda è stato colpito nelle scorse ore da un brutto lutto. All'età di 85 anni infatti, è venuto a mancare lo stilista tedesco Karl Lagerfeld. noto soprattutto per essere stato il direttore creativo di Fendi e Chanel, noti marchi della moda, era soprannominato da tutti, "Kaiser Karl", questo proprio perché era una figura di spicco nel panorama stilistico mondiale. Oltre a fare lo stilista, Legerfeld era illustratore e artista, ...

E' morto Dick Miller - noto per i ruoli in Gremlins e Terminator : E' morto all'età di 90 anni l'attore americano Dick Miller . Sulle scene per 60 anni, Miller è noto in particolare per il suo ruolo di Murray Futterman nella famosa commedia horror 'Gremlins' del 1984 ...

Armin Loacker è morto - addio al re dei wafer/ Video - Era il figlio del fondatore del noto marchio di biscotti : Armin Loacker è morto, addio dunque al re dei wafer. Aveva 78 anni ed era figlio del fondatore dell'omonimo marchio in grado di conquistare tutto il mondo.

morto Verzini - l'avvocato di Ruby. Per sua volontà reso noto solo 40 giorni dopo : In giro per il mondo a concludere affari e legatissimo tre cose: una statuetta del Sacro Cuore, una medaglia in bronzo raffigurante la Vergine e un libro di Salvator Gotta che nel 1966 gli aveva ...

Roma - morto al Gemelli il noto immunologo Fernando Aiuti : ipotesi suicidio : Mondo della medicina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Fernando Aiuti, il noto immunologo italiano fondatore dell'Anlaids, l'Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids. Aiuti, infatti, era noto per la sua storica battaglia contro questa malattia. Nato a Urbino nel 1935, Aiuti è stato professore ordinario di Medicina Interna presso all'Università "La Sapienza" di Roma. Ha diretto anche la Scuola di Specializzazione in Allergologia, ...