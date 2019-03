Cristiano Ronaldo lascia la Juve a giugno | tornerà al Real Madrid

Juventus-Atletico - Simeone sminuisce Cristiano Ronaldo : “i bianconeri non sono solo CR7” : Diego Simeone parla alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid “Godin sta bene, ora si allenerà con il gruppo e domani immagino starà in campo”. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è ottimista sul recupero del difensore per il match di domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Cristiano Ronaldo : “Ai tifosi dico : pensiamo positivo e crediamoci” : L’asso portoghese, in un’intervista a Juventus Tv, ha caricato tutto l’ambiente bianconero in vista del ritorno di domani sera contro l’Atletico Madrid di Simeone: “Ai tifosi dico: pensiamo positivo, crediamoci. Queste sono le grandi notti di Champions League, la squadra è fiduciosa di fare una grande partita e lo sono anch’io. E’ possibile rimontare ma abbiamo bisogno dell’aiuto del ...

Georgina Rodriguez instancabile - la fidanzata di Cristiano Ronaldo allena il già perfetto fondoschiena [VIDEO] : Georgina Rodriguez si allena mostrando il suo corpo già perfetto sui social: i sexy allenamenti della fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez mostra spesso sui social i suoi allenamenti, non dimenticando di mettere in primo piano le sue sexy curve. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo ha ultimamente postato su Instagram una sessione di esercizi in cui punta a scolpire il suo fondoschiena già perfetto. >>> CLICCA ...

Juventus - l'appello di Cristiano Ronaldo ai tifosi : 'Martedì credeteci' : Martedì la Juventus proverà a ribaltare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid e per farlo avrà bisogno del supporto incondizionato del suo pubblico. I tifosi bianconeri dovranno spingere la squadra di Massimiliano Allegri dando il loro calore e la loro energia ai giocatori che saranno in campo. L'Allianz Stadium può essere davvero un fattore in più per la Juve e, per questo motivo, molti calciatori juventini hanno fatto diversi appelli ai ...

Cristiano Ronaldo - l'ultimo business : apre una clinica per il trapianto di capelli : ... consapevole che la sua vita non ruoti solo attorno al calcio e noto per investire parte dei suoi enormi guadagni in diverse attività, ha scelto così un settore che in Spagna - secondo Paese al mondo ...

Sbiancare i denti con la luce pulsata come la fidanzata di Cristiano Ronaldo : Ecco come Sbiancare i propri denti rapidamente e a poco prezzo con i consigli di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez è conosciuta dai più per la sua relazione con Cristiano Ronaldo, che potrebbe nel prossimo futuro risultare in un lussuoso matrimonio. Ciò non vuol dire però che non abbia il suo da farsi sul fronte lavorativo. La 25enne argentina è infatti costantemente alla ricerca di nuovi metodi e accessori ...

Cristiano Ronaldo confessa : 'Mi manca la gente di Madrid' : ... proprio a Madrid, l'inaugurazione ci sarà il prossimo 18 marzo ,: ' Diventerà una clinica all'avanguardia, l'idea è di portarla ad essere la migliore al mondo ', ha dichiarato CR7. Il fuoriclasse ...

Juventus-Udinese - ultime dai campi : Cristiano Ronaldo in panchina : A poche ore dall’anticipo Juventus-Udinese delle 20.30 che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, arrivano conferme sulle scelte di formazione da parte dei due tecnici. I padroni di casa, come anticipato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri e forti dei 16 punti di vantaggio sul Napoli, si affidano ad un ampio turnover a partire dalla difesa, dove ci sarà il rientro di Barzagli dal primo minuto dopo il lungo infortunio. Le sorprese ...

Allegri e la formazione anti-Udinese : “Cristiano Ronaldo non gioca” : Cristiano Ronaldo sarà in panchina domani contro l’Udinese nell’anticipo di campionato che vedrà impegnata la Juventus “Ronaldo va in panchina. E’ a disposizione, ma non gioca. Mandzukic stamattina si è allenato a parte come Dybala e domani dopo l’allenamento vederemo. Kean domani ha grosse possibilità di giocare, diciamo il 99%. In porta gioca Szczesny. Barzagli? C’è la possibilità. E’ fresco ...

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “accontentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

Fiorentina - Chiesa fa sognare la Juve : 'Cristiano Ronaldo un esempio' : FIRENZE - Oltre ad essere uno dei tanti figli d'arte del calcio italiano, Federico Chiesa è considerato uno dei talenti più puri da cui deve ripartire la Nazionale di Roberto Mancini . Per Chiesa, ...

Relax e sbiancamento dentale per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo completamente nuda nella vasca da bagno [VIDEO] : Un bagno caldo con tanto di sbiancamento dentale, la routine di bellezza di Georgina Rodriguez è social Sui social l’ultimo video postato da Georgina Rodriguez ha scatenato la curiosità dei sui fan. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, completamente nuda ed immersa nella vasca da bagno della sua casa di Torino, è alle prese con la sua routine di bellezza. Oltre a rilassarsi tra la schiuma, l’argentina sbianca i suoi ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Juventus - parata pazzesca di Perin su Cristiano Ronaldo [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione, in particolar modo due partite a distanza di pochi giorni per il club bianconero, la prima in campionato contro l’Udinese, previsto ampio turnover considerando lo scudetto già ipotecato, poi la fondamentale gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale e chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. Allenamento ...