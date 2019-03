Chef Rubio contro tutti : «I grandi cuochi si drogano tutti. Vissani? Non nutro alcuna stima per lui» : «tutti i grandi Chef pippano», Chef Rubio è un fiume in piena e non risparmia nessuno. Intervistato da Il Fatto Quotidiano il noto Chef si esprime in merito ai sempre più...

Chef Rubio a Blogo : "Con Camionisti in Trattoria viaggio nell'Europa che accoglie" : Gabriele Rubini, o Chef Rubio se preferite, è instancabile, va detto. Non solo perché in poco meno di un anno ha macinato tre stagioni di Camionisti in Trattoria, di cui l'ultima al via proprio questa sera, domenica 10 marzo 2019, alle 21.25 su Nove (dopo due edizioni su DMAX), ma soprattutto perché Rubini è uno e più che trino. E' uno che "si è mangiato il mondo", come racconta nel viaggio fotografico "tra storie, cibo e persone" pubblicato ...

Chef Rubio - dagli alberi alle trattorie : “Il mio interesse per l’ambiente è egoismo altruista” : Alto e basso, ambientalista e gourmet da strada: Chef Rubio continua ad andare oltre gli impegni televisivi – che lo vedranno impegnato nella terza stagione inedita di “Camionisti in trattoria”, sul canale Nove di Discovery Italia, in prima assoluta da domenica 10 marzo alle 21:25 – e si occupa degli alberi di Roma. Si tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un parco pubblico di Roma: “Prendendo spunto dalle ...

Camionisti in trattoria con Chef Rubio - la terza stagione su Nove dal 10 marzo : Camionisti in trattoria riparte da domenica 10 marzo 2019, alle 21.25, ma con su una nuova rete: Chef Rubio lascia Dmax per approdare su Nove, ormai rete 'ammiraglia' del gruppo Discovery, per la terza stagione di uno dei suoi programmi più seguiti. Un racconto che come abbiamo già modo di dire è soprattutto un viaggio sincero e appassionato nel mondo del camionismo, nelle vite di chi macina chilometri a bordo di veri e propri 'mostri della ...

Matteo Salvini - orrore puro di Chef Rubio : 'Subumano - non vali un caz***. E le tue donne...' : Questo scatena ancora una volta Chef Rubio , sempre più fuori controllo, il quale riversa tutto il suo livore sempre sul social: 'Io dico che non ce capisci'n caz*** né de musica né de politica né de ...

Chef Rubio : età - altezza - peso - fidanzata - nome vero : Chef Rubio, All’anagrafe è Gabriele Rubini ma tutti lo conoscono come ‘Chef Rubio’. Fratello del rugbista professionista Giulio, ha praticato il rugby a Roma fin dalla giovane età, esordendo in Super 10 nel 2002 con il Parma; divenuto atleta di interesse nazionale, la Federazione ne bloccò il trasferimento per la stagione successiva fino a tutto il 2003-04; tornato nella capitale, è stato al Rugby Roma fino al 2005 con 12 presenze in ...

Sempre sia lodato lo Chef Rubio : Sempre sia lodato lo chef Rubio. L’unico cuoco che non abbia solo farina in testa, e granchi e sgombri e filetti, e tagliate con l’ananas e frutti di bosco, ma anche idee e una dignità. Tra i pochi professionisti che fatturano esattamente e completamente. Rubio si domanda: prima gli italiani? Dobbiamo fare posto a tavola a tutti, ma proprio a tutti gli italiani? Anche a quelli che ieri notte hanno messo una bomba nella storica pizzeria di Gino ...