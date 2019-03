Big Eyes | trama e cast del film di stasera in tv su Rai 3

termometropolitico

(Di lunedì 11 marzo 2019) Bigdeldiin tv su Rai 311 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Big. La pellicola del 2014 di Tim Burton racconta l’incredibile storia vera di Margaret Keane. La pittrice, manipolata dal marito Walter Keane, per anni ha accettato che il consorte si spacciasse per l’autore dei quadri da lei dipinti.La pellicola segue tutte le tappe principali del difficile percorso di liberazione che Margaret ha affrontato per ottenere ciò che le spettava di diritto. Merito del successo è da attribuire anche aldi attori eccezionali come Amy Adams e il due volte premio Oscar Christoph Waltz. Ma qual è la sinossi di BigBig: la1958, Margaret Ulbrich si appena trasferita con la figlia a San Francisco. La donna ha dovuto abbandonare la sua abitazione in California a causa dei gravi problemi ...

Daniela_Caruso : #BigEyes, #TimBurton racconta una drammatica storia vera: ecco alcune curiosità sul film -