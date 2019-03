Alta velocità | via libera agli avvisi di gara per l’avvio dei lavori del tunnel francese

Salvini : "Partono i bandi Tav ma non solo : ci sarà uno shock sulle infrastrutture - Alta velocità al Sud" : "Bisogna riavviare, da Nord a Sud, quei 300 cantieri fermi che rappresentano un Paese che non è quello dei cittadini ma era quello del Pd".

La voce della Politica Elezioni regionali : Petizione Alta velocita di Massimo Maria Molinari : Il candidato al Consiglio Regionale della Basilicata, Massimo Maria Molinari, per la lista del Presidente Trerotola, ha richiesto all'Amministratore Delegato di Trenitalia che la Basilicata non sia ...

[Il caso] Alta velocità : crisi di governo già sul tavolo? Si. Forse. Anche no : ... sempre attenta in questi nove mesi, a volte risolutiva come ai tempi della legge di bilancio, vigila preoccupata, resta al momento vigile testimone di una dinamica politica che ieri è stata ...

Tav - La7 rivela studio inedito Ue a sostegno dell’Alta velocità firmato da società di Ponti. “Non è analisi costi-benefici” : “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ...

Tav - la società di Ponti firma lo studio dell'Unione Europea che promuove l'Alta velocità : L'analisi riservata della Commissione Europea sottolinea i benefici: risparmi di tempo notevoli per trasporto passeggeri e merci e una forte ricaduta occupazionale. Fonti del Mit minimizzano

Schizofrenia ad Alta velocità : Sulla Tav la decisione del governo, come prevedibile vista la netta divisione tra Lega e M5s, è che tutto è rinviato. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il suo consueto stile forlaniano ...

Stallo tra M5S-Lega sull’Alta velocità : Cinque ore di confronto serrato sia sul fronte tecnico sia su quello politico. Ma il supervertice della maggioranza si conclude nella notte con un nulla di fatto

Vertice a oltranza sull'Alta velocità. La Ue avverte : "800 milioni a rischio" : Il treno della Tav si fermerà nella notte di Palazzo Chigi? Il Vertice convocato dal capo di governo, Giuseppe Conte, è proseguito a lungo, per decidere se dire sì o no all'Alta Velocità Torino-Lione. ...

La Stazione di Terontola e l'Alta velocità al centro di un incontro tra comuni : Al centro del nostro incontro anche la Stazione alta Velocità che in un futuro potrebbe essere una realtà importante per il nostro territorio e volano della nostra economia. Abbiamo illustrato, in ...

Resa dei conti sull'Alta velocità. Vertice di governo a Palazzo Chigi : Oggi a Palazzo Chigi il Vertice sulla Tav. All'incontro partecipano il Presidente del Consiglio Conte, i due vicepremier Salvini e Di Majo e il ministro delle Infrastrutture Toninelli. All'ordine del ...