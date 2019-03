A Verona il raduno della Internazionale della Controriforma Diciamo No

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Associazioni per i diritti umani, movimenti delle donne e pro gender, sigle studentesche e sindacali, la splendida piazza di Milano contro il razzismo, il 15 marzo ragazze e ragazzi per l'ambiente.E allora diamoci tutte e tutti un appuntamento anche aper dire: No pasarán, non passerà laPerché è chiaro a tutti cosa sarà dal 29 al 31 marzo ail Congresso mondiale delle famiglie. Quelsi propone di combattere conquiste e diritti acquisiti da decenni, che fondano civiltà, dialogo e rispetto. Quando la destra va all'attacco il primo simbolo da ferire è l'autonomia delle donne e poi umiliazioni a tutti i diritti umani.Promotore il ministro Fontana e con lui il senatore Pillon e il vicepremier e ministro dell'Interno. Invitati Giorgia Meloni, il forzista Tajani. Ma a svelare la prova generale...

