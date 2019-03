Un menarca precoce può favorire l' ipertensione nell' età adulta

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Un sondaggio condotto da un team di ricercatori americani e cinesi su 7.893 donne cinesi, ha permesso di giungere ad una conclusione inattesa. Le donne che avevano avuto unavevano una maggiore probabilità di soffrire diin età. E questo, dopo aver escluso qualsiasi fattore potesse influenzare il dato, come aspetti demografici, malattie e stile di vita. I ricercatori hanno ipotizzato che le adolescenti con unnon hanno il tempo per completare lo sviluppo di altri sistemi corporei, come il cardiocircolatorio. Questa correlazione non è stata invece osservata con il periodo di entrata in menopausa.Unapredestinata Una indagine condotta da ricercatori americani (University of Geogia, University of Arkansas, University of Texas) e cinesi (Shangai Hospital e West China Second Hospital della University), e pubblicata sulla ...