Tra le vittime Sebastiano Tusa | assessore siciliano e archeologo di fama internazionale

Precipita ad Addis Abeba aereo con 157 persone a bordo - tutti morti. Tra le vittime - otto italiani : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba e non ci sono superstiti. Fra le vittime, di 35 nazionalita' diverse, ci sono anche otto italiani. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' Precipitato 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica, vicino alla citta' ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : 8 vittime italiane Tra i 157 passeggeri : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. A bordo vi erano passeggeri di 35 nazionalità diverse (tra cui 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 francesi, 7 britannici, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 persone con passaporti dell’Onu, 4 indiani, poi persone provenienti anche da Slovacchia, Austria, Svizzera, Russia, Marocco, Spagna, Israele, Belgio, ...

Etiopia - 8 italiani Tra le 157 vittime dell’aereo precipitato : Incidenti aereiIncidenti aereiIncidenti aereiIncidenti aereiIncidenti aereiIncidenti aereiQuesta mattina, alle 8.44 ore locali (6.44 ora italiana) un Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines è precipitato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba mentre era diretto a Nairobi: 157 le persone a bordo (149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio), nessun superstite. Tra le vittime ci sono anche 8 italiani, tra cui l’assessore ai Beni ...

