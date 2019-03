Torneo di Viareggio 2019 | squadre partecipanti | data di inizio e finale

Torneo di Viareggio non si gioca a Viareggio : Commissione vigilanza non dà il via libera - stadio inagibile : La Viareggio Cup senza Viareggio. Sarà, infatti, lo stadio Picco di La Spezia la sede principale della 71a edizione dello storico Torneo di calcio giovanile, che prenderà il via lunedì 11 marzo con la sfida tra Inter (campione in carica) e i portoghesi dello Sporting Braga alle ore 14. Lo stadio ligure ospiterà, quindi, anche la finale del Torneo di mercoledì 27 marzo. Come riferisce La Nazione, la drastica decisione è arrivata a causa della ...