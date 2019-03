Tav | il Governo rinvia i bandi Conte | presto incontrerò Macron e Juncker

Così il governo è uscito per il momento dall'impasse sulla Tav : Slittano i bandi sulla Tav. La politica si affida alle tecnicalità, il quadro non è di immediata e facile comprensibilità. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lettera a Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e gestire la linea ferroviaria dell'Alta velocità, invitandola ad "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed ...

La clausola di dissolvenza che ha consentito al governo di rimandare la decisione sulla Tav : Un escamotage giuridico offerto dal diritto privato francese per prendere tempo sulla Tav. È la clausola di dissolvenza scelta dal governo e arrivare così a maggio quando, dopo le elezioni europee, si prenderanno le decisioni definitive. "La via più di buon senso è quella di pubblicare i bandi con la clausola della dissolvenza così come previsto dal diritto francese che consente in qualsiasi momento di poterli revocare", ha spiegato il ...

Tav - soluzione governo divide M5s di Torino : 'Non ci tranquillizza' : Il M5s che amministra Torino si divide sulla Tav. "La formula del premier Conte è una via per arrivare a ciò che chiedevamo: lo stop ai bandi", sostiene la capogruppo Valentina Sganga, che ammette: "...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : "Telt non farà gare" e chiama Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Tav : Governo annuncia slittamento bandi. Francesi : 'In fumo 300 milioni' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Tav - il governo rinvia i bandi. SiTav in piazza : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Tav : il governo rinvia i bandi - ma i francesi non frenano : In primo piano oggi uno scambio di lettere tra il premier Giuseppe Conte e la Telt, società francese incaricata di costruire l'opera. Conte chiede ai francesi di prendere ulteriori iniziative visto ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi slittano. Conte : il governo ridiscuterà il progetto | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Tav - Delrio - Pd - : governo blocca l'opera : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Adesso è tutto molto chiaro: Salvini piegandosi al M5s è il vero responsabile dello stop a una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese". Così il capogruppo Pd alla ...

Tav - i bandi slittano. Conte : governo impegnato a ridiscutere integralmente l'opera. LIVE | : La sottosegretaria all'Economia Castelli: ottenuto il rinvio di 6 mesi, sempre che Italia e Francia raggiungano accordo. Telt: lunedì si decide nel Cda. Di Maio ottimista: situazione si sta risolvendo. Salvini: dureremo 5, ...

Tav - slittano i bandi : "Il governo ridiscuterà integralmente il progetto" : Tav, decisione rinviata. Conte invia una lettera a Telt, la società italo-francese incaricata della realizzazione della...

Il governo prende altro tempo sulla Tav : Il duro scontro tra Lega e M5S si è concluso con un rinvio dei bandi per la costruzione del tunnel, ma non sembra essere cambiato granché