Serie A | Bologna-Cagliari 2-0 ai rossoblù la sfida salvezza

Serie A : Bologna-Cagliari 2-0 : ANSA, - BOLOGNA, 10 MAR - Il Bologna ha battuto il Cagliari 2-0, 1-0, nell'anticipo dell'ora di pranzo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol del successo per gli emiliani sono ...

Serie A - 27° turno : Bologna-Cagliari 2-0 : 14.24 D'oro massiccio, in ottica salvezza, i tre punti conquistati al 'Dall'Ara' dal Bologna, che supera 2-0 il Cagliari. Subito palla-gol per Santander, fermato alla grande da Cragno.I sardi rispondono con Barella:Skorupski attento. Pisacane sfiora l'autogol su Palacio,al 34' rigore Bologna (gomito Bradaric):Pulgar esegue. Cagliari sfortunato al 39': la traversa dice no a Joao Pedro, cui Skorupski nega il pari al 63'. Ma anche i felsinei, ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : grande parata di Cragno su Palacio - Bologna vicinissimo al raddoppio : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : all’intervallo è 1-0 tra Bologna e Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : in campo Bologna-Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

PRONOSTICI Serie A/ Scommesse e quote : Bologna reduce da tre sconfitte in fila : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse, le opzioni di puntata sulle partite che si giocano per la 27giornata del massimo campionato di calcio.

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sappiamo di poter vincere» : Bologna - "Fisicamente stiamo meglio. In settimana tutti si sono allenati bene, dobbiamo migliorare sul piano mentale" . Il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , si prepara al prossimo match di ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Serie A Bologna - per Mihajlovic la salvezza passa per il Dall'Ara : Bologna - L'ombelico del mondo è il Dall'Ara, ruota tutto attorno a quello: la gioia e la speranza, la grinta e la classifica. È lì che il Bologna deve costruire la sua salvezza, è lì che la squadra ...

Serie A Bologna - Destro è tornato in gruppo : Bologna - I rossoblù sono tornati subito in campo per dimenticare la dura sconfitta patita nello scontro diretto alla Dacia Arena contro l' Udinese . Seduta d'allenamento mattutina in vista del ...

Serie A - Udinese-Bologna 2-1 : highlights e gol 26esima giornata - Sky Tg24 - : Nello scontro salvezza alla Dacia Arena, padroni di casa in vantaggio con un rigore di De Paul e pareggio di Palacio nel primo tempo. Nella ripresa è di Pussetto il gol decisivo per i bianconeri

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Ci siamo complicati la vita regalando il rigore» : ... 'oddsserve-csi-1', UDINE - Il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , ha commentato così la sconfitta con l' Udinese : " Nel primo tempo abbiamo dominato - rivela ai microfoni di Sky Sport - e ...