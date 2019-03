Nvidia vs AMD | il mercato “dedicato”

Un brutto periodo per Nvidia e AMD : la distribuzione di GPU è in evidente calo : Jon Peddie Research, la società di ricerche di mercato per l'industria della computer grafica, ha pubblicato il suo report trimestrale Market Watch sulle distribuzioni di GPU per il quarto trimestre del 2018. Secondo quanto emerso, le distribuzioni complessive di GPU sono diminuite del 2,65% rispetto allo scorso trimestre e calate del 3,3% rispetto allo scorso annoCome segnala DSOGaming, le distribuzioni AMD sono diminuite del 6,8%, quelle ...

Taglio di prezzo per la Radeon RX Vega 56 : AMD risponde alla GTX 1660 Ti di Nvidia : Come riporta Wccftech, AMD sta offrendo un enorme sconto sulla sua scheda grafica Radeon RX Vega 56 negli USA, proponendola ad un prezzo di $ 279 US. La scheda grafica è stata lanciata lo scorso anno ed è stata molto popolare, con prestazioni vicine all'ammiraglia Radeon Vega 64 una volta overcloccata. L'AMD Radeon RX Vega 56 è stata resa disponibile per $ 279 USA su Newegg, come citato in un comunicato stampa di AMD, ma probabilmente altri ...