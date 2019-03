Nuovo coro Milan intonato dalla Curva Sud nel match contro il Chievo – VIDEO

Fabrizio Corona di Nuovo a processo : non pagò gli alimenti al figlio : Fabrizio Corona torna nuovamente a processo e questa volta a portarlo davanti al giudice è una denuncia di Nina Moric. La Procura di Milano infatti ha fissato per la prossima udienza il processo che vede coinvolto Corona per il presunto mancato pagamento di un assegno mensile per il figlio, pari a circa 4500 euro. La vicenda è legata al versamento del mantenimento per Carlos nel periodo fra l’aprile del 2014 e l’aprile del 2015, un ...

Giorgio Barberio Corsetti Nuovo direttore del Teatro di Roma. Francesca Corona consulente per il Teatro India - : Alfiere della sperimentazione dagli anni '70, si diplomava in regia alla Silvio D'Amico nel 1975 e l'anno successivo fondava il celebre gruppo La Gaia Scienza. Da sempre attento all'evoluzione dei ...

Belen e Stefano di Nuovo vicini : secondo Corona e Signorini sarebbero tornati insieme : Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci stanno riprovando: è questa la notizia che due esperti di gossip hanno confermato sul web e in televisione nelle scorse ore. Fabrizio Corona, attraverso il suo magazine online, ha fatto sapere che i genitori di Santiago avrebbero trascorso tre giorni chiusi in casa per provare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto, ma che ufficializzeranno il tutto solo quando saranno certi che è davvero quello che ...

Milan - il Nuovo coro dei tifosi dedicato a Bakayoko. VIDEO : Nonostante le dichiarazioni d'amore rivolte al popolo rossonero, il suo futuro al Milan è ancora tutto da decidere: arrivato in estate in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Chelsea, Tiémoué ...

Coro Ronaldo - spopola sul web : Nuovo inno all’Allianz Stadium -VIDEO- : Coro Ronaldo- Un nuovo Coro per Cristiano Ronaldo sulle note di “Amore Capoeira”. Una nuova canzone che avrebbe catturato l’attenzione di tutti i tifosi della Juventus spopolando sul web. La canzone-parodia sarà riproposta anche allo stadio dai tifosi bianconeri? Non ci resta che aspettare! Leggi anche: Ramsey stravolge la Juve, ecco come cambieranno i bianconeri […] More

Nuovo caso all’Inter - Corona attacca Brozovic : dura reazione di Nainggolan : Sono ore caldissime in casa Inter, la squadra non sta attraversando un buon momento ed adesso rischia di essere risucchiato fuori dalla zona Champions League, fondamentale la gara di campionato contro il Parma. Nel frattempo la dirigenza deve fare i conti con qualche caso di troppo, l’ultimo riguarda il centrocampista Brozovic. Il croato era stato accusato da Fabrizio Corona di essere andato a divertirsi in un locale milanese dopo la ...

Fabrizio Corona ha un Nuovo amore? : Fabrizio Corona potrebbe aver ritrovato l'amore. Dopo la fine della sua relazione con Asia Argento, l'ex re dei paparazzi potrebbe essersi legato sentimentalmente ad un'attrice teatrale, il cui nome è Alessandra. A riportare la novità è Chi: il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, parla di una storia tenuta lontano dai riflettori per volontà della donna, che non ama molto stare al centro dell'attenzione.E' la rubrica Chicce di ...

Così Corona vuole fondare un Nuovo partito : Sono tante le cose che Fabrizio Corona ha fatto, talmente tante che sembra abbia vissuto due vite, eppure, possiamo assicurarvi che sono molte di più quelle che vorrebbe fare.Ad esempio non ha ancora chiuso totalmente la parentesi gossip (non i suoi, di gossip, che alimentano intere testate del settore) piuttosto quegli degli altri, conoscendo a memoria vita morte e miracoli di tutti i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Oppure lo ...

Piatek è già idolo : ecco il Nuovo coro dei tifosi del Milan : TORINO - Higuain chi? L'addio del 'Pipita' pare già essere stato dimenticato. Per nulla doloroso, quasi provvidenziale. A far felici i tifosi del Milan ora è il nuovo idolo Piatek , arrivato con un ...

Belen e Stefano di Nuovo insieme? Fabrizio Corona : “La famiglia prima di tutto” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fan in delirio: la reazione di Fabrizio Corona Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I fan della coppia sperano in un loro ritorno, soprattutto dopo l’ultimo messaggio della showgirl. Scendendo nel dettaglio, a Radio 105 l’argentina si è messa in contatto telefonico con il ballerino e […] L'articolo Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona: “La famiglia ...

Corochinato è il Nuovo album degli Ex-Otago con Genova nel cuore dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album degli Ex-Otago profuma di vino speziato consumato nella magia di Genova. Il gruppo si prepara al debutto sul palco del Teatro Ariston con Solo una canzone, dopo la disavventura di qualche settimana fa testimoniata sui social e nella quale hanno dichiarato il furto di tutti gli strumenti. La nuova prova di studio del gruppo arriva l'8 marzo e porta con sé una dedica a Genova, città d'origine del collettivo, che vogliono ...