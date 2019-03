Marc Marquez MotoGP | GP Qatar 2019 | “20 punti importanti per il campionato Oggi

MotoGP - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

MotoGp – Caduta Marc Marquez - lo spagnolo si ripete durante le FP4 [VIDEO] : Marc Marquez cade anche durante le Fp4: il pilota spagnolo della Honda recupera subito la sua due ruote, torna ai box e subito dopo in pista Dopo le due cadute di Jorge Lorenzo e Marc Marquez durante le Fp3 del Gp del Qatar, anche durante le Fp4 si assiste ad un capitombolo del sette volte campione del mondo. Il pilota spagnolo è infatti scivolato sulla pista di Losail, danneggiando un’aletta della sua due ruote. Marquez ha ...

MotoGp – Disastro Honda nelle Fp3 in Qatar : dopo Lorenzo finisce a terra anche Marc Marquez [VIDEO] : Non solo Jorge Lorenzo: anche Marc Marquez finisce a terra nella terza sessione di prove libere del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere Disastrosa per la Honda in Qatar: Jorge Lorenzo è stato protagonista di un terribile highside sul circuito di Losail, che lo ha costretto a togliersi la tuta da gara per recarsi al centro medico per degli accertamenti (QUI IL VIDEO). Pochi secondi dopo il volo del maiorchino, anche il suo nuovo ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Marc Marquez e la Honda fanno paura per le qualifiche. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi devono recuperare : Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Il record non è l’aspetto più importante - dobbiamo crescere per la gara” : La prima giornata del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) si conclude con un Marc Marquez che presenta un sorriso, come si suol dire, a trentadue denti. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dominato la FP2, piazzando il nuovo record del tracciato, migliorandolo di ben tre decimi rispetto al crono di Johann Zarco di un anno fa. Il bilancio, per lo spagnolo, è ovviamente positivo. “Il mio tempo è ...

Marc Marquez MotoGP - GP Qatar 2019 : “Sono pronto e sto finalmente bene. I rivali? Saranno tanti…” : Marc Marquez è assolutamente pronto per il via della nuova stagione nel Mondiale MotoGP. Lo spagnolo lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il campione del mondo in carica ha dimostrato grande serenità e sicurezza nei propri mezzi, chiarendo che la sua condizione fisica sia in netto miglioramento. “Devo dire che è sempre bello arrivare a Losail e ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la stagione inizia nella notte del deserto. Dovizioso e Valentino Rossi sfidano Marc Marquez : Il Mondiale MotoGP 2019 scatterà col GP del Qatar nel weekend dell’8-10 marzo, nel deserto inizierà il lungo campionato che prevede ben 19 Gran Premi: si preannuncia una rassegna iridata particolarmente avvincente e con tanti spunti, lo spettacolo sembra essere garantito visti i tanti fenomeni che vedremo in pista e che sicuramente ci regaleranno una stagione indimenticabile. Si riparte dunque da Losail dove si correrà sotto i riflettori ...

MotoGP - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGp – L’infortunio alla spalla è ormai superato - Marquez pronto per il Qatar : le parole di Marc alla vigilia dell’esordio stagionale : Marc Marquez motivato, positivo e ottimista alla vigilia dell’esordio stagionale: le parole del campione del mondo in carica in vista del Gp del Qatar L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di MotoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez resta il favorito n.1. Lo spagnolo punta ad allungare la striscia dei record : Il Mondiale MotoGP 2019 avrà diversi numeri interessati. 71 come il numero dell’edizione del campionato della classe regina. 19 come le gare in calendario. 22, come i partecipanti al via. 6, come le case costruttrici. 1, come il numero dei favoriti: Marc Marquez. Inutile fare finta di niente o girarci attorno. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, anzi tri-campione del mondo in carica, parte anche in questo campionato come il Maschio ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...