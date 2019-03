L’Inter a San Siro alla prova Spal | ecco dove vedere la gara in Tv

L’Inter attende a San Siro la Spal : il match in esclusiva su Sky : Non c’è tempo per rifiatare per l’Inter, reduce dal pareggio senza reti (complice anche un rigore sbagliato) nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, risultato che obbliga i nerazzurri a segnare nel ritorno a San Siro per proseguire il cammino nel torneo. Già domenica infatti la formazione di Luciano Spalletti torna […] L'articolo L’Inter attende a San Siro la Spal: ...

Antonio Cassano contro Wanda Nara : “Chieda scusa alL’Inter”. E la sorella di Icardi rincara la dose : “Lei usa Mauro come un bancomat” : La presenza di Wanda Nara a Tiki Taka continua a far notizia con l’esplosione del “caso Icardi“, a cui l’Inter ha anche tolto la fascia da capitano. Questa volta la moglie e procuratrice del calciatore, dopo le lacrime della scorsa settimana, si è resa protagonista di un battibecco con Antonio Cassano. “I gol di suo marito servono all’Inter, parliamoci chiaro. Le chiacchiere stanno a zero, chi fa gol, fa vincere le ...

Caso Icardi - Wanda Nara rincara la dose : nuovo pesante attacco alL’Inter in diretta tv : La moglie-agente dell’attaccante argentino è tornata a parlare del Caso Icardi in diretta tv, lanciando l’ennesima frecciata all’Inter Un finale di gara da dimenticare per l’Inter, privata del successo sulla Fiorentina da una decisione sbagliata dell’arbitro Abisso. Ma, come se non bastasse già la rabbia per il 3-3 arrivato al 101° minuto di gioco, il club nerazzurro si è visto scagliare contro altre frecciate ...

Europa League - L’Inter schianta il Rapid Vienna 4-0 a San Siro e vola agli Ottavi di Finale [FOTO] : 1/39 Spada/LaPresse ...

A San Siro L’Inter sfida il Rapid Vienna : ecco dove guardare il match in Tv : L’Inter, ancora tormentata dal “caso Icardi” che con ogni probabilità sarà assente anche domenica contro la Fiorentina, scende in campo in serata nel ritorno dei sedicesimi di Europa League dove i nerazzurri dovranno affrontare a San Siro il Rapid Vienna. Gli austriaci sono già stati sconfitti all’andata per 1-0 con rete di Lautaro Martinez, pronto […] L'articolo A San Siro l’Inter sfida il Rapid Vienna: ecco ...

Europa League - per il Napoli gli ottavi di finale sono una formalità. L’Inter a San Siro per chiudere la pratica qualificazione - a 1.05 su Sisal Matchpoint : È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che ...

Caso Icardi - nuovo pesantissimo tweet di Wanda Nara : nel mirino c’è ancora L’Inter [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente la stampa sui social, coinvolgendo anche la società nerazzurra nuovo pesantissimo attacco via social di Wanda Nara, questa volta nel mirino della moglie-agente di Icardi è finita la Gazzetta dello Sport insieme all’Inter. Dopo le rivelazioni della ‘Rosea’ circa un ultimatum presentato dalla coppia argentina nei confronti del club nerazzurro, la show girl sudamericana ha ...

Carlo Conti - L’Intervista : opinione su Sanremo - Baglioni e la giuria : Carlo Conti a ruota libera, Sanremo: le parole su Baglioni, la giuria d’onore e la risposta sulle voci che vorrebbero un suo ritorno nel 2020 Carlo Conti a ruota libera su presente e futuro. Il Festival di Sanremo 2019 si è da poco concluso e come tradizione vuole si è portato dietro qualche polemica. Particolarmente […] L'articolo Carlo Conti, l’intervista: opinione su Sanremo, Baglioni e la giuria proviene da Gossip e Tv.

MotoGp – Gatto… curioso : Rossano in versione lettore per L’Intervista del suo padrone Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno pubblicato oggi delle simpatiche storie instagram con protagonista Rossano, il gatto del Dottore Manca ormai pochissimo al 40° compleanno di Valentino Rossi: allo scoccare della mezzanotte il Dottore entrerà negli ‘anta’ e festeggerà questo traguardo con tutti i parenti e gli amici. In attesa dei festeggiamenti, il pilota Yamaha ha trascorso del tempo con la stampa, tra interviste ...

L’Inter attende la Samp a San Siro : ecco dove vedere la gara in Tv : L’Inter, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Rapid Vienna che non mette comunque ancora del tutto al sicuro la squadra in ottica passaggio del turno, torna in campo domenica contro la Sampdoria in una gara in cui sarà fondamentale dare una prova di carattere. Il successo contro il Parma di una settimana fa è […] L'articolo L’Inter attende la Samp a San Siro: ecco dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Dedica di San Valentino o frecciatina alL’Inter? Wanda Nara interrompe il digiuno social : “chi sceglie con il cuore non sbaglia mai” : Wanda Nara interrompe la sua astinenza dai social per San Valentino: dopo la polemica Inter-Icardi, la moglie del calciatore torna su Instagram Una via di mezzo tra una Dedica di San Valentino ed un frecciatina all’Inter. Potrebbe essere questo il significato intrinseco del messaggio apparso ieri tra i post social di Wanda Nara. Dopo la pubblicazione di una frase sibillina di Icardi, a seguito delle vicissitudini sulla fascia da ...

Caso Icardi - Sandro Mazzola sposa la decisione delL’Inter : “il club ha fatto bene a levargli la fascia” : L’ex bandiera dell’Inter si è detto d’accordo con la decisione del club di levare la fascia di capitano a Mauro Icardi “La fascia tolta a Icardi? E’ un altro mondo rispetto a quando giocavo io, ma credo che l’Inter abbia fatto bene a prendere certe decisioni. Perché altrimenti passa il messaggio che gli altri, specie i più giovani, possano fare quelle cose lì”. A parlare è la bandiera nerazzurra ...

Arriva L’Intervento di Mauro Pagani sulle polemiche di Ultimo a Sanremo : “Deve imparare a perdere” : Non poteva mancare l'intervento di Mauro Pagani sulle polemiche di Ultimo a Sanremo, quelle seguite al secondo posto dietro Soldi di Mahmood che ha appena annunciato di aver intenzione di partecipare a Eurovision Song Contest con la canzone vincitrice dell'ultima manifestazione condotta da Claudio Baglioni. Il Presidente della Giuria d'Onore ha espresso la sua opinione sulle colonne di Rolling Stone, al quale ha rivelato di essere rimasto ...

Mahmood si confessa dopo Sanremo - L’Intervista : vittoria e critiche : Mahmood a ruota libera dopo Sanremo, l’intervista: la vittoria, le critiche, l’emozione e la famiglia in cui è cresciuto Mahmood è il personaggio del momento. La sua sorprendente vittoria al Festival di Sanremo lo ha catapultato al centro del dibattito del Bel Paese. Su di lui, nemmeno la politica ha mancato di dire la propria. […] L'articolo Mahmood si confessa dopo Sanremo, l’intervista: vittoria e critiche proviene da ...