Fontanarossa | lavori e voli cancellati Attivate le navette per Comiso

lasiciliaweb

(Di domenica 10 marzo 2019) Ryanair, invece, ha adottato una politica diversa: "traslocato" aun gran numero di, non c'è un dato ufficiale, ma si stima un impatto di quasi il 50%,, con una comunicazione ai ...

MonicAdorno : Lavori in #aeroporto #Fontanarossa – Predisposte #navette Ast per i voli in partenza da Comiso dall'11 al 20 genna… - CataniaToday : A causa dei lavori che stanno riguardando l'area movimento di Fontanarossa, la Sac si è attivata per risolvere i di… - RinoCascio : RT @TgrSicilia: Saranno dieci giorni difficili per chi aveva in programma di partire o arrivare all'aeroporto di #Catania. Dall'11 al 20 ma… -