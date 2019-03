A Zenhaeusern lo slalom speciale di Kranjska Gora

raisport.rai

(Di domenica 10 marzo 2019) La prossima tappa anche per la Coppa del mondo maschile sarà in Andorra, a Soldeu, dove è in programma il gran finale di stagione con cinque gare in cinque giorni. Si comincerà mercoledì con le ...

Eurosport_IT : La Top10 di Kranjska Gora: primo successo in slalom per Ramon Zenhaeusern, secondo posto per Henrik Kristoffersen,… - azzurro_di_sci : RT @aquila1968: Prima vittoria in slalom e terza assoluta in Coppa del Mondo per lo svizzero del Canton Vallese che batte Henrik Kristoffer… - discesa_libera : #Zenhaeusern sorprende tutti e va a trionfare nello slalom speciale di #KranjskaGora - -